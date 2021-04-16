Гент хочет обогатиться на трансфере
Роман Яремчук не хочет ждать до окончания Евро-2020. Футболист делает это для того, чтобы не отвлекаться от матчей за национальную команду лишними вопросами.
Интересно Забивной Яремчук попал в топ-15 бомбардиров в истории сборной Украины
Гент решил воспользоваться таким развитием событий и солидно заработать на трансфере забивного нападающего. Бельгийцы оценили продажу футболиста сборной Украины в 20 миллионов евро. Минимальная сумма, которую хочет выручить Гент составляет 15 миллионов евро.
Такая сумма может помешать трансферу Яремчука. Не так много клубов готовы отдать такие деньги за 25-летнего нападающего.
Что известно об уходе Яремчука з Гента
- СМИ сообщали, что Рома дважды интересовалась услугами Яремчука и была готова предложить солидную сумму в размере до 12 миллионов евро. Сам главный наставник "волков" Паулу Фонсека опроверг эти слухи. Итальянский гранд не наблюдал за украинским нападающим.
- Также футболистом интересовались Спортинг, Брюгге и Арсенал. Сам футболист хотел покинуть клуб, но в один момент изменил свою позицию и остался в команде.
- В Генте не стали возражать и пошли навстречу Роману. Они дали гарантию украинцу, что тот покинет клуб уже летом 2021 года после чемпионата Европы. Все ради того, чтобы дать шанс Яремчуку сыграть за сборную Украины на турнире.
- Форвард заявил, что не видит преград для того, чтобы в будущем стать игроком донецкого Шахтера.