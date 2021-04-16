Гент хочет обогатиться на трансфере

Роман Яремчук не хочет ждать до окончания Евро-2020. Футболист делает это для того, чтобы не отвлекаться от матчей за национальную команду лишними вопросами.

Интересно Забивной Яремчук попал в топ-15 бомбардиров в истории сборной Украины

Гент решил воспользоваться таким развитием событий и солидно заработать на трансфере забивного нападающего. Бельгийцы оценили продажу футболиста сборной Украины в 20 миллионов евро. Минимальная сумма, которую хочет выручить Гент составляет 15 миллионов евро.

Специализированный портал Тransfermarkt повесил ценник на игрока, который составил 13 миллионов евро. Его цена выросла на 2 миллиона евро по сравнению с предыдущим оцениванием.

Такая сумма может помешать трансферу Яремчука. Не так много клубов готовы отдать такие деньги за 25-летнего нападающего.

Что известно об уходе Яремчука з Гента