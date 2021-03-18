Главный наставник Ромы Паулу Фонсека расставил все точки над "і" в слухах о трансфере нападающего Романа Яремчука в его команду. Португалец опроверг данную информацию.

Опровержение слухов

Сразу несколько клубов заинтересовались услугами Романа Яремчука после того, как нападающий выразил желание покинуть Гент. По сообщениям СМИ, среди этих команд была Рома.

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Однако португальский наставник "волков" уже опроверг эту информацию. Рома не проявляла никакого интереса к украинскому форварду.

Никаких переговоров с моим участием не было. Если уж так подходить к таким моментам, то можно было бы писать о любом игроке Шахтера, который теоретически мог бы стать частью Ромы. Знаю, что таких новостей было много, но это неправда,

– заявил Фонсека.

Также тренер приоткрыл карты о заинтересованности в услугах бразильского лидера "горняков" Тайсона: "Готов подтвердить, что раньше у нас действительно был интерес к Тайсону. Но сейчас мы не интересуемся ни одним из игроков донецкого клуба".

К слову, Яремчук провел в футболке Гента 33 матча во всех турнирах. В составе бельгийцев сейчас украинец – лучший бомбардир клуба, который наколотил в ворота соперников 18 голов и отдал 5 ассистов.

Трансфер Яремчука из Гента: коротко