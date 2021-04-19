В шаге от лучшего гола

Нападающий до последнего претендовал на победу. Однако в последний момент его опередила футболистка женской команды Джолет Ломмен.

Стоит увидеть Роман Яремчук оформил дубль за Гент в чемпионате Бельгии: видео

Также в рейтинг вошли Тарик Туссудали и Йонас Маледе.

  • Гол Яремчука во владение Остенде был победным в противостоянии.
  • Забивной игрок сборной Украины в последнем матче в Бельгии против "Зюлте-Варегема отметился дублем и голевой передачей.
  • В этом сезоне 25-летний львовянин сыграл за бельгийцев в 37 матчах во всех турнирах, в которых наколотил 20 голов и отдал 7 ассистов.

Видео лучших голов Гента в марте