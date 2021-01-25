Итальянская Рома не теряет надежды оформить трансфер украинского нападающего Гента Романа Яремчука. Итальянский гранд уже предложил за игрока щедрую сумму.

Забивной форвард Гента Роман Яремчук все же может переехать в итальянскую Серию А. Главный наставник Ромы Паулу Фонсека хочет видеть в составе своей команды игрока сборной Украины, сообщает VOETBAL24.BE.

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Рома не теряет надежды

Представители Ромы сделали еще одну попытку получить Яремчука. "Волки" предложили бельгийцам за трансфер Романа 12 миллионов евро. Переговоры уже в активной стадии, но одно препятствие все же будет. Гент хочет выручить за продажу украинца как можно наибольшую сумму отступных.

Ранее сообщалось, что Яремчук изменил свою позицию по уходу из клуба. Роман не хочет покидать бельгийскую команду, чтобы подойти к Евро-2020 в максимальной физической форме. Уже после чемпионата Европы должна решиться судьба украинского нападающего в Бельгии. Но, как видим, это может произойти значительно быстрее.

Гент готов отпустить футболиста лишь за более 20 миллионов евро отступных. Рома же отдает за игрока значительно меньшую сумму. Интересно, удастся ли "волкам" все же заполучить форварда из Украины.

К слову. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Яремчука в 11 миллионов евро.