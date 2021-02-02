Форвард сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук остался крайне недоволен тем обстоятельством, что бельгийский клуб не продал его в зимнее трансферное окно

Источник: voetbal24

В январе ходили слухи, что Рома и Спортинг проявляют предметный интерес к трансферу украинца. Сам форвард также хотел покинуть бельгийский чемпионат и попробовать свои силы в другой лиге.

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Однако совет директоров Гента посчитал, что предложения были недостаточно щедрыми в финансовом плане и отклонил их. В то время, как представители Яремчука придерживались другого мнения – предложенная сумма выглядела конкурентной.

По данным источника, в свете последних событий Яремчук принял кардинальное решение и хочет покинуть клуб как можно скорее. В некоторых лигах трансферное окно еще открыто, но, если не получится осуществить мечту зимой, украинец уйдет из Гента после окончания чемпионата.