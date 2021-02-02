Яремчук разъярен на Гент и хочет немедленно покинуть команду
Форвард сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук остался крайне недоволен тем обстоятельством, что бельгийский клуб не продал его в зимнее трансферное окно
Источник: voetbal24
В январе ходили слухи, что Рома и Спортинг проявляют предметный интерес к трансферу украинца. Сам форвард также хотел покинуть бельгийский чемпионат и попробовать свои силы в другой лиге.
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Однако совет директоров Гента посчитал, что предложения были недостаточно щедрыми в финансовом плане и отклонил их. В то время, как представители Яремчука придерживались другого мнения – предложенная сумма выглядела конкурентной.
По данным источника, в свете последних событий Яремчук принял кардинальное решение и хочет покинуть клуб как можно скорее. В некоторых лигах трансферное окно еще открыто, но, если не получится осуществить мечту зимой, украинец уйдет из Гента после окончания чемпионата.
- Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Яремчука в 11 миллионов евро.
- Действующий контракт Романа с Гентом рассчитан до конца июня 2023 года.
- В этом сезоне украинский форвард выходил в футболке бельгийцев в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.
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