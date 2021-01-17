Яремчук неожиданно отказался покидать Гент из-за Евро-2020
Роман Яремчук не настроен покидать Гент зимой 2021 года. Забивной нападающий стремится подойти в лучшей форме к поединкам за сборную Украины на Евро-2020.
Много разговоров было вокруг ухода Романа Яремчука из бельгийского Гента. У нападающий был конфликт уже с экс-тренером команды, но даже после его отставки продолжал требовать трансфер. Теперь форвард неожиданно пожелал остаться в клубе до лета 2021 года, сообщает HLN.
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Неожиданное решение Яремчука
Похоже, 25-летний футболист из Львова еще полсезона точно сыграет в футболке Гента. Яремчук планирует выкладываться на полную, чтобы в 100-процентной физической форме подойти к матчам сборной Украины на чемпионате Европы 2020 года.
Уже после Евро решится судьба украинского нападающего в бельгийском клубе. Гент готов отпустить украинца лишь за более 20 миллионов евро отступных. Предложения с меньшими суммами руководство клуба не будет рассматривать.
Ранее сообщалось, что Спортинг хотел видеть в своем составе Романа, но бельгийцы отказали португальцам. Представители Спортинга затем опровергли эту информацию, они не выходили на Гент, чтобы купить украинского форварда.
В этом сезоне Яремчук сыграл за "буйволов" в 22 поединках, в которых отметился хорошей результативностью. В почти каждом втором матче украинец заставлял голкиперов соперников доставать мяч из собственных владений – 11 голов. Еще четыре раза нападающий ассистировал на партнеров по команде.
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