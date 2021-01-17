Роман Яремчук не настроен покидать Гент зимой 2021 года. Забивной нападающий стремится подойти в лучшей форме к поединкам за сборную Украины на Евро-2020.

Много разговоров было вокруг ухода Романа Яремчука из бельгийского Гента. У нападающий был конфликт уже с экс-тренером команды, но даже после его отставки продолжал требовать трансфер. Теперь форвард неожиданно пожелал остаться в клубе до лета 2021 года, сообщает HLN.

К теме Неймар отдыхает: Роман Яремчук разрывает сеть роскошным приемом мяча – видео

Неожиданное решение Яремчука

Похоже, 25-летний футболист из Львова еще полсезона точно сыграет в футболке Гента. Яремчук планирует выкладываться на полную, чтобы в 100-процентной физической форме подойти к матчам сборной Украины на чемпионате Европы 2020 года.

Уже после Евро решится судьба украинского нападающего в бельгийском клубе. Гент готов отпустить украинца лишь за более 20 миллионов евро отступных. Предложения с меньшими суммами руководство клуба не будет рассматривать.

Ранее сообщалось, что Спортинг хотел видеть в своем составе Романа, но бельгийцы отказали португальцам. Представители Спортинга затем опровергли эту информацию, они не выходили на Гент, чтобы купить украинского форварда.

В этом сезоне Яремчук сыграл за "буйволов" в 22 поединках, в которых отметился хорошей результативностью. В почти каждом втором матче украинец заставлял голкиперов соперников доставать мяч из собственных владений – 11 голов. Еще четыре раза нападающий ассистировал на партнеров по команде.

К слову. Украина попала в группу С, где встретится с Австрией, Нидерландами и Северной Македонией. Евро-2020 стартует 11 июня и продлится на футбольных полях Европы до 12 июля. Всего на турнире будет сыгран 51 матч.