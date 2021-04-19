Вояж у Португалію скасовується

Роман Яремчук входив у інтереси португальського клубу. Тепер керівництво Спортинга кардинально змінило свої плани.

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Клуб більше не зацікавлений у покупці забивного форварда з України. Пріоритет номер один – прихід у команду 28-річного нападника Браги Паулінью Діаша.

У цьому сезоні Яремчук у футболці Гента проводить один з найкращих для себе сезонів. Українець у 37 матчах наколотив 20 голів та віддав 7 асистів.

Його контракт з бельгійцями розрахований до кінця червня 2025 року.

Раніше Спортинг двічі виходив на контакт із Гентом щодо можливої купівлі Романа, але дві спроби були неуспішними. Бельгійців не влаштувала сума, яку пропонував португальський клуб за Яремчука. Перший клуб Кріштіану Роналду був готовий купити українця за 10 мільйонів євро.

Гент хоче добре заробити на трансфері футболіста та готовий продати Яремчука за 20 мільйонів євро. Мінімальна сума, яку бельгійці хочуть виручити за свого найкращого бомбардира команди складає 15 мільйонів євро. T ransfermarkt оцінює варість футболіста у 13 мільйонів євро.

Яремчук покине Гент