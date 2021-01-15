Гент не продал Яремчука первому клубу Роналду
Украинский нападающий Роман Яремчук, скорее всего, останется в Генте до конца сезона-2020/2021. Бельгийский клуб отказался продать Яремчука в португальский Спортинг.
О том, что Гент отказался продать Романа Яремчука в Спортинг, сообщает footnews.be со ссылкой на HLN.
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Гент не устроило предложение
Сообщается, что Спортинг, в котором начинал карьеру Криштиану Роналду, предложил Генту 10 миллионов евро за Яремчука, но получил отказ.
Украинец выразил желание остаться в Бельгии, хотя до недавнего времени просил его продать в другой клуб. На решение Яремчука якобы повлияло хорошее взаимопонимание с главным тренером Хейном Ванхазебруком.
По информации источника, на 25-летнего Романа – большой спрос. В частности, в услугах украинца якобы заинтересована итальянская Рома. Впрочем, полученные предложения пока не оправдывают ожиданий Гента.
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Статистика Яремчука
- Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на украинских футболистов. Яремчук стоит 11 миллионов евро.
- Контракт Романа с клубом действует до 30 июня 2023 года.
- В сезоне 2020/2021 Яремчук сыграл 22 матча за Гент. Украинский футболист забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.
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