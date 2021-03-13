Забивной форвард Роман Яремчук может сменить Бельгию на дождливую Англию. Арсенал заинтересовался нападающим сборной Украины.

Неожиданный кандидат на Яремчука

Роман Яремчук продолжает забивать за Гент в чемпионате Бельгии. Своей игрой украинец привлекает внимание все большего количества клубов, среди которых появился настоящий гранд АПЛ.

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Уже летом 2021 года Арсенал покинет французский форвард Александер Ляказетт. Поэтому руководство "канониров" уже ищет ему замену. Среди претендентов на эту позицию не обошлось и без украинского следа.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость Яремчука в 11 миллионов евро. Контракт форварда с Гентом рассчитан до конца июня 2023 года.

Боссы англичан заинтересовались услугами украинского легионера, который уже после Евро-2020 покинет Гент. Этим может воспользоваться лондонский клуб, который сможет получить футболиста в статусе свободного агента.

Кто среди конкурентов Яремчука на трансфер в Арсенал

Одсонн Эдуар (Селтик)

Андре Силва (Айнтрахт)

К слову, в этом сезоне Яремчук – лучший бомбардир Гента, в его активе 18 голов в 32 матчах. Еще 5 раз форвард отмечался асистом.

Уход Яремчука из Гента: коротко