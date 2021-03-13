Топ-клуб АПЛ заинтересовался футболистом сборной Украины Яремчуком
Забивной форвард Роман Яремчук может сменить Бельгию на дождливую Англию. Арсенал заинтересовался нападающим сборной Украины.
Источник:Indosport
Неожиданный кандидат на Яремчука
Роман Яремчук продолжает забивать за Гент в чемпионате Бельгии. Своей игрой украинец привлекает внимание все большего количества клубов, среди которых появился настоящий гранд АПЛ.
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Уже летом 2021 года Арсенал покинет французский форвард Александер Ляказетт. Поэтому руководство "канониров" уже ищет ему замену. Среди претендентов на эту позицию не обошлось и без украинского следа.
Боссы англичан заинтересовались услугами украинского легионера, который уже после Евро-2020 покинет Гент. Этим может воспользоваться лондонский клуб, который сможет получить футболиста в статусе свободного агента.
Кто среди конкурентов Яремчука на трансфер в Арсенал
- Одсонн Эдуар (Селтик)
- Андре Силва (Айнтрахт)
К слову, в этом сезоне Яремчук – лучший бомбардир Гента, в его активе 18 голов в 32 матчах. Еще 5 раз форвард отмечался асистом.
Уход Яремчука из Гента: коротко
- Украинец уже давно стремится покинуть бельгийский клуб, который сейчас находится в таблице лишь на далеком 11 месте. Однако через некоторое время Яремчук изменил свою позицию и решил остаться в команде до лета 2021 года.
- В Генте все-таки пошли навстречу Роману и дали гарантию украинцу, что тот покинет клуб уже летом 2021 года. Гент пообещал продать его после чемпионата Европы. Все ради того, чтобы дать шанс Яремчуку попасть в сборную и сыграть на важном турнире. Хотя главный наставник Гента Хайн Ванхазенбрук готов дать стабильное место в основе забивному форварду.
- Ранее на футболиста претендовали Рома, Брюгге и Спортинг.
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