Футболист сборной Украины Яремчук летом 2021 года покинет Гент
Бельгийский Гент готов отпустить украинского форварда Романа Яремчука. Клуб ждет заманчивое предложение.
Источник:Sport Voetbalmagazine
Роман Яремчук таки сможет перебраться в другой клуб. Что же позволит украинскому нападающему покинуть Гент? Летом руководство клуба будет рассматривать только щедрые предложения от других команд.
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Гарантия от Гента
У Гента и Яремчука есть устные договоренности относительно его будущего трансфера. Игрок сборной Украины получил 100% гарантию об уходе из бельгийского клуба уже летом 2021 года. Хотя главный наставник Гента Хейн Ванхазебрук готов дать стабильное место в основе забивному форварду.
Лучший бомбардир команды
Сейчас футболист является лучшим бомбардиром в составе Гента в этом сезоне. В 22 матчах украинец наколотил 14 голов в чемпионате Бельгии. В целом во всех турнирах провел 30 поединков, в которых забил 17 результативных ударов и 5 раз ассистировал партнерам по команде.
От лидера бомбардирской гонки украинца отделяют 9 мячей. Первое место в этом рейтинге занимает нигерийский нападающий Генка Пол Онуачу.
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