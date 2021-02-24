Бельгийский Гент готов отпустить украинского форварда Романа Яремчука. Клуб ждет заманчивое предложение.

Роман Яремчук таки сможет перебраться в другой клуб. Что же позволит украинскому нападающему покинуть Гент? Летом руководство клуба будет рассматривать только щедрые предложения от других команд.

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Гарантия от Гента

У Гента и Яремчука есть устные договоренности относительно его будущего трансфера. Игрок сборной Украины получил 100% гарантию об уходе из бельгийского клуба уже летом 2021 года. Хотя главный наставник Гента Хейн Ванхазебрук готов дать стабильное место в основе забивному форварду.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро. Контракт Яремчука с Гентом рассчитан до конца июня 2023 года.

Лучший бомбардир команды

Сейчас футболист является лучшим бомбардиром в составе Гента в этом сезоне. В 22 матчах украинец наколотил 14 голов в чемпионате Бельгии. В целом во всех турнирах провел 30 поединков, в которых забил 17 результативных ударов и 5 раз ассистировал партнерам по команде.

От лидера бомбардирской гонки украинца отделяют 9 мячей. Первое место в этом рейтинге занимает нигерийский нападающий Генка Пол Онуачу.