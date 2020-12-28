Рома возобновила интерес к Яремчуку, – La Gazzetta dello Sport
Футболист сборной Украины Роман Яремчук вернулся на радары итальянской Ромы. Римский клуб, который давно следит за Романом, стремится выкупить контракт украинца у Гента.
По информации авторитетного издания La Gazzetta dello Sport, Роман Яремчук находится в шорт-листе Ромы. Об этом сообщает Calcionews24.
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Рома хочет усилить атаку
Сообщается, что наставник Ромы Паулу Фонсека хочет усилить линию атаки во время зимнего трансферного окна в январе.
Рома готова купить нового футболиста, если удастся отдать Карлеса Переса в аренду.
Кроме трансфера Яремчука, Рома рассматривает вариант с возвращением Стефана Эль-Шаарави или покупкой экс-игрока Шахтера Бернарда из Эвертона.
Продаст ли Гент Яремчука
Украинский футболист с начала сезона-2020/2021 заявляет, что хочет покинуть Гент.
В итоге Гент не продал Яремчука. По предварительной информации, Гент готов принять предложение, от которого нельзя отказаться. Бельгийцы рассчитывают продать Романа за более 10 миллионов евро.
В этом сезоне Яремчук забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи за 22 матча в футболке Гента.
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