Футболист сборной Украины Роман Яремчук вернулся на радары итальянской Ромы. Римский клуб, который давно следит за Романом, стремится выкупить контракт украинца у Гента.

По информации авторитетного издания La Gazzetta dello Sport, Роман Яремчук находится в шорт-листе Ромы. Об этом сообщает Calcionews24.

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Рома хочет усилить атаку

Сообщается, что наставник Ромы Паулу Фонсека хочет усилить линию атаки во время зимнего трансферного окна в январе.

Рома готова купить нового футболиста, если удастся отдать Карлеса Переса в аренду.

Кроме трансфера Яремчука, Рома рассматривает вариант с возвращением Стефана Эль-Шаарави или покупкой экс-игрока Шахтера Бернарда из Эвертона.

Продаст ли Гент Яремчука

Украинский футболист с начала сезона-2020/2021 заявляет, что хочет покинуть Гент.

В итоге Гент не продал Яремчука. По предварительной информации, Гент готов принять предложение, от которого нельзя отказаться. Бельгийцы рассчитывают продать Романа за более 10 миллионов евро.

В этом сезоне Яремчук забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи за 22 матча в футболке Гента.