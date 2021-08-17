"Железная леди" – Оксана Баюл

Оксана Баюл – первая олимпийская чемпионка Игр в норвежском Лиллегаммере в 1994 году. Украинка в свои юные годы выполнила одну из лучших коротких программ в истории фигурного катания.

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Это была невероятно драматичная победа со счастливым финалом. Накануне решающего выступления Баюл получила ужасную травму. Во время одной из тренировок она случайно столкнулась с немкой украинского происхождения Таней Шевченко, которая зацепила Оксану коньком – лезвие на 3 сантиметра разрезало голень.

Вот это волевая победа! Финальные выступления украинки могли сорваться, но Баюл показала характер и вышла на произвольную программу с наложенными швами и на уколах обезболивающего. После выступления Баюл не сдерживала эмоций. Украинка плакала во время награждения, которое задержалось почти на час, из-за того, что организаторы не могли найти украинский флаг и запись гимна. В итоге – флаг прицепили вверх ногами, а за кассетой с гимном ездили аж в гостиницу.

Видео выступления Оксаны Баюл на Олимпиаде-1994

Зимние Олимпийские игры в Норвегии принесли Украине "бронзу" Валентины Цербе. Украинская биатлонистка получила вторую награду для нашей страны, которая стала последней на тех соревнованиях. В итоге – 2 медали и 13 место в общем зачете.



Валентина Цербе взяла олимпийскую медаль / Фото AP

Одна Олимпиада – три награды Подкопаевой

А вот первые для Украины Летние Олимпийские игры были более щедрыми на медали – 23 награды (9 золотых, 2 серебряных и 12 бронзовых). Наша страна заняла 9-ю позицию, которая пока является лучшей для Украины на Олимпийских играх. Следует выделить абсолютную чемпионку по спортивной гимнастике Лилию Подкопаеву.

И снова победный путь начался с травмы. Украинка в начале 1996 года получила серьезное повреждение – сломала два ребра после падения с бревна. Однако эту юную спортсменку было не остановить. На Олимпиаде в Атланте она дважды поднимала сине-желтый флаг выше других (в абсолютном первенстве и вольных упражнениях), а в упражнении на коварном бревне заняла 2 место.

Выступление Лилии Подкопаевой: смотрите видео

В Атланте свое наивысшее достижение в любительской карьере получил Владимир Кличко. Боксер завоевал олимпийскую медаль, которая стала началом его феерической профессиональной карьеры.



Владимир Кличко целует золотую медаль Олимпиады / Фото img.viva.ua

Украинские олимпийские чемпионы в Атланте: Инесса Кравец (легкая атлетика, тройной прыжок), Владимир Кличко (бокс, супертяжелый вес), Рустам Шарипов (гимнастика, брусья), Лилия Подкопаева (гимнастика, вольные упражнения и абсолютное первенство), Екатерина Серебрянская (гимнастика, личное первенство), Тимур Таймазов (тяжелая атлетика, 108 килограммов), Вячеслав Олейник (греко-римская борьба, 90 килограммов), Евгений Браславец и Игорь Матвиенко (парусный спорт).

Инесса Кравец (легкая атлетика, тройной прыжок), Владимир Кличко (бокс, супертяжелый вес), Рустам Шарипов (гимнастика, брусья), Лилия Подкопаева (гимнастика, вольные упражнения и абсолютное первенство), Екатерина Серебрянская (гимнастика, личное первенство), Тимур Таймазов (тяжелая атлетика, 108 килограммов), Вячеслав Олейник (греко-римская борьба, 90 килограммов), Евгений Браславец и Игорь Матвиенко (парусный спорт). Сборную страны представлял 231 спортсмен (146 мужчин, 85 женщин).

Интересно! Инесса Кравец в 1995 году установила рекорд, который продержался аж 25 лет. Только на Олимпиаде-2020 в Токио ее результат в тройном прыжке смогла превзойти Юлимар Роха. Венесуэлка прыгнула на 15,67 и обновила рекорд украинки на 17 сантиметров (15,50). Также в Токио был побит рекорд Сергея Бубки, который держался с 31 июля 1994 года. Швед Арман Дюплантис установил мировой рекорд на открытом воздухе, взяв высоту в прыжках с шестом 6,15 метра.

Петрова спасла Украину от фиаско

Украинская биатлонистка Елена Петрова стала второй в индивидуальной 15-километровой гонке. Украинка уступила только болгарке Екатерине Дафовской. Эта награда стала первой и единственной на Зимних Олимпийских играх-1998 в японском Нагано для Украины. В итоге – 18 место.

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Елена Петрова на олимпийском пьедестале / Фото AP

"Золотая рыбка" Украины Яна Клочкова

Олимпийские игры-2000 в Сиднее стали триумфальными для украинской пловчихи Яны Клочковой. Украинка стала настоящей владычицей австралийского бассейна – два "золота" (200 и 400 метров) и одно "серебро" (800 метров вольным стилем).



Триумф Клочковой в Сиднее / Фото AP

На австралийских землях украинский гимн звучал не только после побед Клочковой. Олимпийским чемпионом в стрельбе (скит) стал Николай Мильчев. Олимпийцы завоевали для нашей страны еще 10 серебряных медалей, и такое же количество бронзовых.

Украина в общем медальном зачете заняла 21-ю позицию.

Провал в 2002 году – ноль наград для Украины

Эти Олимпийские игры стали третьими и худшими в истории независимой Украины. Спортсмены в американском Солт-Лейк-Сити не получили ни одной награды в зимних видах спорта.

Продолжение фурора Клочковой – соперницы кусали локти

Летняя Олимпиада-2004 в Афинах снова стала триумфальной для уже двукратной олимпийской чемпионки Яны Клочковой. Украинка продолжала "уничтожать" соперниц в воде и добавила в свою копилку еще две награды соревнований. Пловчиха на дистанциях 200 и 400 метров стала двукратной чемпионкой.

Клочкова до 2021 года остается самой титулованной олимпийской призеркой Украины. Уже в спину ей дышит Елена Костевич. Спортсменка в пулевой стрельбе завоевала 4 олимпийских награды. Правда, у Лены только одна золотая. Зато у Клочковой аж 4-е.



Четырехкратная чемпионка Олимпиады / Фото Athens-2004

Интересно, что Костевич тоже стала олимпийской чемпионкой на греческой земле. Елена взяла "золото" в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 метров.

Кто еще стал олимпийским чемпионом из Украины: Валерий Гончаров (гимнастика, параллельные брусья), Юрий Никитин (гимнастика, прыжки на батуте), Наталья Скакун (тяжелая атлетика, 63 кг), Эльбрус Тедеев (борьба, легкий вес) и Ирина Мерлени (борьба).

Валерий Гончаров (гимнастика, параллельные брусья), Юрий Никитин (гимнастика, прыжки на батуте), Наталья Скакун (тяжелая атлетика, 63 кг), Эльбрус Тедеев (борьба, легкий вес) и Ирина Мерлени (борьба). Украинские олимпийцы завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых наград. В итоге – 22 медали, которые позволили занять высокое 12 место.

Третья награда в истории украинского биатлона

Украина была представлена 52 спортсменами в 9 видах спорта, которые завоевали два третьих места на Зимней Олимпиаде-2006 в Турине. В спринте "бронзу" получила биатлонистка Лилия Ефремова. Фигуристы тоже порадовали украинцев. Дуэт Елена Грушина и Руслан Гончаров замкнул тройку лидеров в танцах на льду.



Лилия Ефремова / Фото biathlon.com.ua

Первое "золото" Харлан и Ломаченко

А вот Летняя Олимпиада в очередной раз принесла больше радостных эмоций для нашей независимой страны – 22 медали и 11-я позиция в медальном зачете.

Свои первые олимпийские достижения завоевали Ольга Харлан и Василий Ломаченко. Фехтовальщица отмечала, что ее дебютные соревнования в Пекине стали для нее самыми легкими в моральном плане. Никто не возлагал больших надежд на женскую командную саблю, которая в 2008 году удивила весь мир.



"Золото" командной сабли / Фото Getty Images

Следует отметить, что знаменосцем на церемонии была уже 5-кратная призер Олимпийских игр Яна Клочкова.

Олимпийскими чемпионами стали: Галина Пундик, Ольга Харлан, Елена Хомровая и Ольга Жовнир (фехтование, командная сабля), Артур Айвазян (пулевая стрельба, винтовка лежа, 50 метров), Виктор Рубан (стрельба из дука, личное первенство), Александр Петров (пулевая стрельба из скоростного пистолета, 25 метров), Наталья Добрынская (легкая атлетика, семиборье), Инна Осипенко-Радомская (гребля на байдарках и каноэ, 500 метров), Василий Ломаченко (бокс, 57 килограммов).

2010-й – второй провал Украины

Зимние Олимпийские игры-2010 в канадском Ванкувере стали вторыми провальными соревнованиями для наших спортсменов. Украина была представлена 47 спортсменами в 9 видах спорта, которые так и не открыли медальную копилку нашей страны.

Ближе всего к наградам остановился биатлонист Андрей Дериземля. Украинец в спринте занял 5 место. В мужской эстафете наши биатлонисты остановились на 8-й позиции, а женщины стали шестыми.



Дериземля был наиболее близок к медалям / Фото АР

Прямо в яблочко от Костевич в Лондоне

Аж 238 олимпийцев поехали в Лондон получать награды для Украины. Спортсмены принесли 6 золотых, 4 серебряных и 10 бронзовых медалей. Однако есть большое НО – Украину лишили трех медалей. Забрали олимпийское золото у тяжелоатлета Алексея Торохтия. Украинец употреблял допинг и был лишен победы. По тем же причинам "бронзу" забрали у тяжелоатлетки Юлии Калины и "серебро" у метателя копья Александра Пятницы.



Усик – олимпийский чемпион / Фото sport.bigmir.net

Между тем олимпийскими чемпионами стали фехтовальщица Яна Шемякина, в парной четверке по академической гребле "золото" взяли Екатерина Тарасенко, Наталья Довгодько, Анастасия Коженкова и Яна Дементьева. Юрия Чебан – в каноэ-одиночке, а Александр Усик и Василий Ломаченко торжествовали в разных весовых категориях в боксе.

Классный результат показала все та же Елена Костевич. Украинка к "золоту" Афин добавила два третьих места в Великобритании. Но и на этом Елена не остановилась…



Еще одна награда для Костевич / Фото НОК Украины

Украинский гимн в России

2014-й год стал счастливым для одной из сестер Семеренко – Виты. И снова женский биатлон спас репутацию спортсменов на Олимпиаде по зимним видам спорта. Вита порадовала всех "бронзой" спринта.

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Вита Семеренко – бронзовый призер в Сочи / Фото НОК Украины

Женская эстафета в Сочи – гонка, которую Украина запомнит на всю жизнь, а финиш Елены Пидгрушной довел до слез миллионы украинцев. И это все наши девушки сделали в такое сложное время для Украины. Украинский гимн звучал на российской земле! "Золотая" эстафетная четверка – Юлия Джима, Вита и Валя Семеренко и Елена Пидгрушная.

Две эти награды стали единственными для нашей страны на соревнованиях – 20-я ступенька.



"Золотая" эстафетная четверка / Фото НОК Украины

Первая медаль Ризатдиновой, триумф Харлан и Верняева

Из солнечного Рио-де-Жанейро украинские спортсмены привезли 11 наград – 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали. В итоге – 31 место в медальном зачете.



Первая награда Ризатдиновой / Фото Getty Images

Олимпийскими чемпионами из Украины стали спортивный гимнаст Олег Верняев в параллельных брусьях и Юрий Чебан в каноэ-одиночке (200 метров). Верняев к победе добавил еще и второе место в абсолютном первенстве, уступив 0,099 балла победителю – Утимуре Кохею.

В Рио свою первую и единственную награду получила художественная гимнастка Анна Ризатдинова в индивидуальном многоборье. А вот Ольга Харлан завоевала свою третью и четвертую медали – в командной и индивидуальной сабле. Фехтовальщица стала четырехкратным призером Олимпийских игр и одной из самых титулованных спортсменок Украины.



"Серебро" украинских саблисток / Фото НОК Украины

Историческое "золото" Абраменко

18 февраля 2018 года в Пхенчхане Александр Абраменко получил золотую медаль и стал первым олимпийским чемпионом по фристайлу в составе сборной Украины. В суперфинале соревнований по лыжной акробатике Александр выполнил прыжок Back Full-Full-Double Full (тройное сальто, двойной пируэт в третьем сальто) и набрал лучшую сумму баллов – 128,51, опередив представителя сборной Китая Цзя Цзуньяна и олимпийского спортсмена из России Илью Бурова.

Александр завоевал единственную награду Украины на Олимпиаде-2018. В итоге – только 21 место для нашей сборной.



Абраменко – олимпийский чемпион / Фото Getty Images

Уникальная перенесенная Олимпиада-2020

Олимпийские игры-2020 в Токио, которые проходили уже в 2021 году. Игры, которыми контролировал коронавирус. Однако главные соревнования в жизни каждого спортсмена все-таки состоялись. Единственное "золото" для Украины получил борец греко-римского стиля Жан Беленюк.



Беленюк – единственный олимпийский чемпион в Токио от Украины / Фото Getty Images

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Большие надежды возлагали на фехтовальщицу Ольгу Харлан. Но отсутствие соревнований повлияло на украинку – вылет в первом же круге. Однако Харлан вернется еще более сильной. У Ольги не тот характер, чтобы сдаваться.

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук завершила для себя Олимпиаду с пятым результатом.

Украина с 19 медалями заняла 44 место.

В шаге от звания олимпийского чемпиона остановились каратистка Анжелика Терлюга, велогонщица Елена Старикова, боксер Александр Хижняк, пловец Михаил Романчук, спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова и борец греко-римского стиля Парвиз Насибов.



Олимпийцы вернулись в Украину / Фото НОК Украины

Мультимедалистами в Токио стали сразу четыре украинских спортсмена – пловец Михаил Романчук (свободным стилем на 800 и 1500 метров), Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 200 метров и каноэ-двойка, 500 метров) и синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук (дуэты и группы).

Вот это да! Звание четырехкратного олимпийского призера получила Елена Костевич. 36-летняя спортсменка в пулевой стрельбе из пневматического пистолета в миксте на 10 метров с Олегом Омельчуком поднялась на третье место в Токио. На этом Елена не собирается останавливаться...Париж уже ждет! Костевич приложит все усилия, чтобы стать самой титулованной спортсменкой Украины.

"Королева" трека в Токио – Елена Старикова

Следует отметить и феноменальную Олимпиаду Елены Стариковой. Украинка оставила чуть ли не наилучшее впечатление. Велогонщица остановилась в шаге от награды в кейрине (гонка с ускорением) – 4 место. Но стала настоящей "королевой" трека в спринте. Елену смогла остановить лишь рекордсменка мира из Канады Кейси Митчелл. Старикова привезла во Львов серебряную медаль.

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Сразу две спортсменки – Ярослава Магучих и Елена Старикова – признались, что получали предложения от других государств о смене гражданства. Но Ярослав и Елена видят свое будущее только с сине-желтым флагом на спине – настоящие патриотки до глубины души.

Бронзовые награды из Японии привезли: Дарья Белодед (дзюдо), Игорь Рейзлин (фехтование), Елена Костевич / Олег Омельчук (стрельба), Михаил Романчук (плавание), Элина Свитолина (теннис), Алла Черкасова (борьба), Марта Федина / Анастасия Савчук (артистическое плавание), Ирина Коляденко (борьба), Людмила Лузан (гребля), Станислав Горуна (каратэ), команда синхронисток (артистическое плавание), Ярослава Магучих (прыжки в высоту).

Рядом с пьедесталом остановились борчиха Оксана Ливач и пулевой стрелок Павел Коростылев.



Все украинские призеры в Токио / Коллаж София Кулай

Магучих принесла единственную медаль по легкой атлетике Ярослава Магучих – "украинский бриллиант" в прыжках в высоту. Ей всего 19 лет, а Олимпиада-2020 стала для нее дебютной. Ярослава справилась с давлением и принесла Украине "бронзу". Она стала единственной из трех украинок, которой удалось покорить планку на высоте 2 метра.

После выступления в Токио сваи магучие стала одной из лучших легкоатлеток Украины в июле. А еще большее признание получила в мире – возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту среди женщин.

Магучих получила "бронзу" в Токио / Фото Getty Images

Исторические достижения украинцев в Токио

В феврале 2022 года стартует Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине. А уже через три года украинцы будут бороться за медали на Летних Олимпийских играх в Париже. Полетели!