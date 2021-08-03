Читайте также Две украинки под бешеным ливнем попали в финал Олимпиады и переписали историю

Первая попытка Марины в финале была очень хорошей – около 6.90. Но прыжок был с заступом. Поэтому украинка оставалась без результата. Она стала второй спортсменкой, оставалась на старте без результата. Лишь три прыгуньи не смогли показать результат. Лидерство в начале финала захватила нигерийка Эссе Бруме – 6.97 метра.