"Не могу поверить, что завоевала олимпийскую медаль"

25-летняя львовянка Елена Старикова возвращается в Украину не с пустыми руками. Ее "серебро" стало 19-й наградой для нашей страны на Олимпиаде-2020. После финиша спортсменка поделилась эмоциями от старта.

Как это было "Украинская ракета": Старикова завоевала "серебро" Олимпиады в спринте на велотреке

"Все еще не могу поверить, что получила олимпийскую медаль! Я очень счастлива. Меня переполняют невероятные эмоции и ощущения. Это сложно передать словами", – призналась Елена.

Велогонщица рассказала, что выходила на трек для того, чтобы показать свой максимум. Однако даже серебряная награда является очень ценной для украинки. Старикова в интервью заговорила, что фанаты смогут увидеть ее на Олимпийских играх-2024 в Париже, куда она поедет исключительно за "золотом".

"В Париж-2024 поедем за золотом"

На сегодняшний старт выходила показать максимальный результат. К сожалению, не удалось стать первой. Где-то не хватило опыта, где-то – сил, ведь это был для нас уже шестой соревновательный день. Но, безусловно, очень рада этой награде. Будем работать дальше и уже в Париж-2024 поедем за "золотом",

– заявила Старикова.