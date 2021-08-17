"Залізна леді" – Оксана Баюл

Оксана Баюл – перша олімпійська чемпіонка Ігор у норвезькому Ліллегаммері у 1994 році. Українка у свої юні роки виконала одну з найкращих коротких програм в історії фігурного катання.

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Це була неймовірно драматична перемога зі щасливим фіналом. Напередодні вирішального виступу Баюл зазнала жахливої травми. Під час одного із тренувань вона випадково зіштовхнулася із німкенею українського походження Танею Шевченко, яка зачепила Оксану ковзаном – лезо на 3 сантиметри розітнуло гомілку.

Оце так вольова перемога! Фінальні виступи українки могли зірватись, але Баюл показала характер та вийшла на довільну програму з накладеними швами та на уколах знеболювального. Після виступу Баюл не стримувала емоцій. Українка плакала під час нагородження, яке затрималося майже на годину, через те, що організатори не могли знайти український прапор та запис гімну. У підсумку – прапор вчепили догори ногами, а по касету з гімном їздили аж до готелю.

Відео виступу Оксани Баюл на Олімпіаді-1994

Зимові Олімпійські ігри у Норвегії принесли Україні "бронзу" Валентини Цербе. Українська біатлоністка здобула другу нагороду для нашої країни, яка стала останньою на тих змаганнях. У підсумку – 2 медалі та 13 місце у загальному заліку.



Валентина Цербе взяла олімпійську медаль / Фото AP

Одна Олімпіада – три нагороди Подкопаєвої

А от перші для України Літні Олімпійські ігри були більш щедрими на медалі – 23 нагороди (9 золотих, 2 срібних та 12 бронзових). Наша країна посіла 9-ту позицію, яка поки що є найкращою для України на Олімпійських іграх. Слід виділити абсолютну чемпіонку зі спортивної гімнастики Лілію Подкопаєву.

І знову переможний шлях розпочався із травми. Українка на початку 1996 року отримала серйозне пошкодження – зламала два ребра після падіння з колоди. Однак цю юну спортсменку було не зупинити. На Олімпіаді у Атланті вона двічі підіймала синьо-жовтий прапор вище за інші (в абсолютній першості та вільних вправах), а у вправі на підступній колоді посіла 2 місце.

Виступ Лілії Подкопаєвої: дивіться відео

В Атланті своє найвище досягнення у любительській кар'єрі здобув Володимир Кличко. Боксер завоював олімпійську медаль, яка стала початком його феєричної професійної кар'єри.



Володимир Кличко цілує золоту медаль Олімпіади / Фото img.viva.ua

Українські олімпійські чемпіони в Атланті: Інеса Кравець (легка атлетика, потрійний стрибок), Володимир Кличко (бокс, надважка вага), Рустам Шаріпов (гімнастика, бруси), Лілія Подкопаєва (гімнастика, вільні вправи та абсолютна першість), Катерина Серебрянська (гімнастика, особиста першість), Тимур Таймазов (важка атлетика, 108 кілограмів), В'ячеслав Олейник (греко-римська боротьба, 90 кілограмів), Євген Браславець та Ігор Матвієнко (вітрильний спорт).

Інеса Кравець (легка атлетика, потрійний стрибок), Володимир Кличко (бокс, надважка вага), Рустам Шаріпов (гімнастика, бруси), Лілія Подкопаєва (гімнастика, вільні вправи та абсолютна першість), Катерина Серебрянська (гімнастика, особиста першість), Тимур Таймазов (важка атлетика, 108 кілограмів), В'ячеслав Олейник (греко-римська боротьба, 90 кілограмів), Євген Браславець та Ігор Матвієнко (вітрильний спорт). Збірну країни представляв 231 спортсмен (146 чоловіків, 85 жінок).

Цікаво! Інеса Кравець у 1995 році встановила рекорд, який протримався аж 25 років. Лише на Олімпіаді-2020 у Токіо її результат у потрійному стрибку змогла перевершити Юлімар Роха. Венесуелка стрибнула на 15,67 та оновила рекорд українки на 17 сантиметрів (15,50). Також на у Токіо був побитий рекорд Сергія Бубки, який тримався із 31 липня 1994 року. Швед Арман Дюплантіс встановив світовий рекорд на відкритому повітрі, взявши висоту у стрибках із жердиною 6,15 метра.

Петрова врятувала Україну від фіаско

Українська біатлоністка Олена Петровою стала другою в індивідуальній 15-кілометровій гонці. Українка поступилась лише болгарці Катерині Дафовській. Ця нагорода стала першою та єдиною на Зимових Олімпійських іграх-1998 у японському Нагано для України. У підсумку – 18 місце.

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Олена Петрова на олімпійському п'єдесталі / Фото AP

"Золота рибка" України – Яна Клочкова

Олімпійські ігри-2000 у Сіднеї стали тріумфальними для української плавчині Яни Клочкової. Українка стала справжньою володаркою австралійського басейну – два "золота" (200 та 400 метрів) та одне "срібло" (800 метрів вільним стилем).



Тріумф Клочкової у Сіднеї / Фото AP

На австралійські землі український гімн лунав не лише після перемог Клочкової. Олімпійським чемпіоном у стрільбі (скіт) став Микола Мільчев. Олімпійці здобули для нашої країни ще 10 срібних медалей та таку ж кількість бронзових.

Україна у загальному медальному заліку посіла 21-шу позицію.

Провал у 2002 році – нуль нагород для України

Ці Олімпійські ігри стали третіми та найгіршими в історії незалежної України. Спортсмени у американському Солт-Лейк-Сіті не здобули жодної нагороди у зимових видах спорту.

Продовження фурору Клочкової – суперниці кусали лікті

Літня Олімпіада-2004 у Афінах знову стала тріумфальною для вже дворазової олімпійської чемпіонки Яни Клочкової. Українка продовжувала "знищувати" суперниць у воді та додала ще дві нагороди змагань. Плавчиня на дистанціях 200 та 400 метрів стала дворазовою чемпіонкою.

Клочкова до 2021 року залишається найбільш титулованою олімпійською призеркою України. Вже у спину їй дихає Олена Костевич. Спортсменка у кульовій стрільбі завоювала вже 4 олімпійські нагороди. Щоправда, в Олени лише одна золота. Натомість у Клочкової аж 4-ри.



Чотириразова чемпіонка Олімпіади / Фото Athens-2004

Цікаво, що Костевич теж стала олімпійською чемпіонкою на грецькій землі. Олена взяла "золото" у кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на відстані 10 метрів.

Хто ще став олімпійським чемпіоном із України : Валерій Гончаров (гімнастика, паралельні бруси), Юрій Нікітін (гімнастика, стрибки на батуті), Наталія Скакун (важка атлетика, 63 кілограми), Ельбрус Тедеєв (боротьба, легка вага) та Ірина Мерлені (боротьба).

: Валерій Гончаров (гімнастика, паралельні бруси), Юрій Нікітін (гімнастика, стрибки на батуті), Наталія Скакун (важка атлетика, 63 кілограми), Ельбрус Тедеєв (боротьба, легка вага) та Ірина Мерлені (боротьба). Українські олімпійці здобули 8 золотих, 5 срібних та 9 бронзових нагород. У підсумку – 22 медалі, які дозволили посісти високе 12 місце.

Третя нагорода в історії українського біатлону

Україна була представлена 52 спортсменами в 9 видах спорту, які завоювали два третіх місця на Зимовій Олімпіаді-2006 у Турині. У спринті "бронзу" здобула біатлоністка Лілія Єфремова. Фігуристи теж потішили українців. Дует Олена Грушина та Руслана Гончаров замкнув трійку лідерів у танцях на льоду.



Лілія Євремова / Фото biathlon.com.ua

Перше "золото" Харлан та Ломаченка

А от Літня Олімпіада вкотре принесла більше радісних емоцій для нашої незалежної країни – 22 медалі та 11-та позиція у медальному заліку.

Свої перші олімпійські здобутки завоювали Ольга Харлан та Василь Ломаченко. Фехтувальниця зазначала, що її дебютні змагання у Пекіні стали для неї найлегшими у моральному плані. Ніхто не покладав великих надій на жіночу командну шаблю, яка у 2008 році здивувала увесь світ.



"Золото" командній шаблі / Фото Getty Images

Слід відзначити, що прапороносцем на церемонії була вже 5-разова призерка Олімпійських ігор Яна Клочкова.

Олімпійськими чемпіонами стали: Галина Пундик, Ольга Харлан, Олена Хомрова та Ольга Жовнір (фехтування, командна шабля), Артур Айвазян (кульова стрільба, гвинтівка лежачи, 50 метрів), Віктор Рубан (стрільба з дука, особиста першість), Олександр Петрів (кульова стрільба зі швидкісного пістолета, 25 метрів), Наталія Добринська (легка атлетика, семиборство), Інна Осипенко-Радомська (веслування на байдарках та каное, 500 метрів), Василь Ломаченко (бокс, 57 кілограмів).

2010-й – другий провал України

Зимові Олімпійські ігри-2010 у канадському Ванкувері стали другими провальними змаганнями для наших спортсменів. Україна була представлена 47 спортсменами в 9 видах спорту, які так і не відкрили медальну скарбничку нашої країни.

Найближче до нагород зупинився біатлоніст Андрій Дериземля. Українець у спринті посів 5 місце. У чоловічій естафеті наші біатлоністи зупинились на 8-й позиції, а жінки стали шостими.



Дериземля був найближчим до медалей / Фото АР

Прямо у яблучко від Костевич у Лондоні

Аж 238 олімпійців поїхали у Лондон здобувати нагороди для України. Спортсмени принесли 6 золотих, 4 срібних та 10 бронзових медалей. Однак є велике АЛЕ – Україну позбавили трьох медалей. Забрали олімпійське золото у важкоатлета Олексія Торохтія. Українець вживав допінг та був позбавлений перемоги. Після тих же причин "бронзу" забрали у важкоатлетки Юлії Каліни та "срібло" у метальника спису Олександра П'ятниці.



Усик – олімпійський чемпіон / Фото sport.bigmir.net

Натомість олімпійськими чемпіонами стали фехтувальниця Яна Шемякіна, у парній четвірці з академічного веслування "золото" взяли Катерина Тарасенко, Наталія Довгодько, Анастасія Коженкова та Яна Дементьєва. Юрія Чебан у каное-одиночці, а Олександр Усик та Василь Ломаченко тріумфували у різних вагових категоріях із боксу.

Класний результат показала все та ж Олена Костевич. Українка до "золота" Афін додала два третіх місця у Великій Британії. Але і на цьому Олена не зупинилась…



Ще одна нагорода для Костевич / Фото НОК України

Український гімн у Росії

2014-й рік став щасливим для однієї із сестер Семеренко – Віти. І знову жіночий біатлон врятував репутацію спортсменів на Олімпіаді із зимових видів спорту. Віта потішила усіх "бронзою" спринту.

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Віта Семеренко – бронзова призерка у Сочі / Фото НОК України

Жіноча естафета у Сочі – гонка, яку Україна запам'ятає на усе життя, а фініш Олени Підгрушної довів до сліз мільйони українців. І це все наші дівчата зробили у такий складний час для України. Український гімн лунав на російській землі! "Золота" естафетна четвірка – Юлія Джима, Віта та Валя Семеренко та Олена Підгрушна.

Ці дві нагороди стали єдиними для нашої країни на змаганнях – 20-та сходинка.



"Золота" естафетна четвірка / Фото НОК України

Перша медаль Різатдінової, тріумф Харлан та Верняєва

Із сонячного Ріо-де-Жанейро українські спортсмени привезли 11 нагород – 2 золоті, 5 срібних на 4 бронзових медалей. У підсумку – 31 місце у медальному заліку.



Перша нагорода Різатдінової / Фото Getty Images

Олімпійськими чемпіонами з України стали спортивний гімнаст Олег Верняєв у паралельних брусах та Юрій Чебан у каное-одиночці (200 метрів). Верняєв до перемоги додав ще й друге місце у абсолютній першості, поступившись 0,099 бала переможцю – Утімурі Кохею.

У Ріо свою першу та єдину нагороду здобула художня гімнастка Анна Різатдінова в індивідуальному багатоборстві. А от Ольга Харлан завоювала свою третю та четверту медалі – у командній та індивідуальній шаблі. Фехтувальниця стала чотириразовою призеркою Олімпійських ігор та однією з найбільш титулованих спортсменок України.



"Срібло" українських шаблісток / Фото НОК України

Історичне "золото" Абраменка

18 лютого 2018 року у Пхьончхані Олександр Абраменко здобув золоту медаль і став першим олімпійським чемпіоном з фристайлу у складі збірної України. У суперфіналі змагань з лижної акробатики Олександр виконав стрибок Back Full-Full-Double Full і набрав найкращу суму балів – 128,51, випередивши представників збірної Китаю Цзя Цзун'яна та олімпійського спортсмена з Росії – Іллю Бурова.

Олександр завоював єдину нагороду України на Олімпіаді-2018. У підсумку – лише 21 місце для нашої збірної.



Абраменко – олімпійський чемпіон / Фото Getty Images

Унікальна перенесена Олімпіада-2020

Олімпійські ігри-2020 у Токіо, які відбувались вже у 2021 році. Ігри, якими контролював коронавірус. Однак головні змагання у житті кожного спортсмена таки відбулись. Єдине "золото" для України здобув борець греко-римського стилю Жан Беленюк.



Беленюк – єдиний олімпійський чемпіон у Токіо від України / Фото Getty Images

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Великі надії покладали на фехтувальницю Ольгу Харлан. Але відсутність змагань вплинула на українку – виліт у першому ж колі. Однак Харлан повернеться ще сильнішою. У Ольги не той характер, щоб здаватись.

Стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук завершила для себе Олімпіаду із п'ятим результатом.

Україна з 19 медалями посіла 44 місце.

За крок від звання олімпійського чемпіона зупинились каратистка Анжеліка Терлюга, велогонщиця Олена Старікова, боксер Олександр Хижняк, плавець Михайло Романчук, веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Четверікова та борець греко-римського стилю Парвіз Насібов.



Олімпійці повернулись в Україну / Фото НОК України

Мультимедалістами у Токіо стали відразу чотири українські спортсмени – плавець Михайло Романчук (вільним стилем на 800 та 1500 метрів), Людмила Лузан (каное-одиночка, 200 метрів та каное-двійка, 500 метрів) та синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук (дуети та групи).

Оце так! Звання чотириразової олімпійської призерки здобула Олена Костевич. 36-річна спортсменка у кульовій стрільбі з пневматичного пістолета у міксті на 10 метрів із Олегом Омельчуком підійнялась на третє місце у Токіо. На цьому Олена не збирається зупинятись...Париж вже чекає! Костевич докладе усіх зусиль, щоб стати найтитулованішою спортсменкою України.

"Королева" треку у Токіо – Олена Старікова

Слід відзначити і феноменальну Олімпіаду Олени Старікової. Українка склала чи не найкраще враження. Велогонщиця зупинилась за крок від нагороди у кейріні (гонка із прискоренням) – 4 місце. Але стала справжньою "Королевою" треку у спринті. Олену змогла зупинити лише рекордсменка світу з Канади Кейсі Мітчелл. Старікова привезла у Львів срібну медаль.

Вже чекаємо На Олімпіаду-2024 поїдемо за "золотом", – українка Старікова після "срібла" у Токіо

Відразу дві спортсменки Ярослава Магучіх та Олена Старікова зізнались, що отримували пропозиції від інших держав про зміну громадянства. Але Ярослава та Олена бачать своє майбутнє лише із синьо-жовтим прапором на спині – справжні патріотки до глибини душі.

Бронзові нагороди з Японії привезли: Дар'я Білодід (дзюдо), Ігор Рейзлін (фехтування), Олена Костевич / Олег Омельчук (стрільба), Михайло Романчук (плавання), Еліна Світоліна (теніс), Алла Черкасова (боротьба), Марта Фєдіна / Анастасія Савчук (артистичне плавання), Ірина Коляденко (боротьба), Людмила Лузан (веслування), Станіслав Горуна (карате), команда синхроністок (артистичне плавання), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту).

Поруч із п'єдесталом зупинились борчиня Оксана Лівач та Павло Коростильов із кульової стрільби.



Усі українські призери у Токіо / Колаж Софія Кулай

Магучіх принесла єдину медаль з легкої атлетики

Ярослава Магучіх – "український діамант" у стрибках у висоту. Їй лише 19 років, а Олімпіада-2020 стала для неї дебютною. Ярослава впоралась із тиском та принесла Україні "бронзу". Вона стала єдиною з трьох українок, якій вдалось підкорити планку на висоті 2 метри.

Після виступу у Токіо Магучіх стала однією з найкращих легкоатлеток України у липні. А ще більше визнання здобула у світі – очолила світовий рейтинг зі стрибків у висоту серед жінок.



Магучіх здобула "бронзу" у Токіо / Фото Getty Images

Історичні досягнення українців у Токіо

Вже у лютому 2022 року стартує Зимова Олімпіада-2022 у Пекіні. А вже через три роки українці змагатимуться за медалі на Літніх Олімпійських іграх у Парижі. Полетіли!