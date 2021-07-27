"Поддержка, дорогого стоит"

30-летняя саблистка Ольга Харлан уже после первого круга сенсационно прекратила свои выступления в Токио. Украинка уступила 25-летней китаянке Ян Хен Ю со счетом 12:15.

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После поединка большое количество критики вылилось на спортсменку. Она никак не прокомментировала свой поединок журналистам, но написала откровенный пост в соцсетях. Фехтовальщица опустошена и хочет отдохнуть от спорта.

Ольга дополнительно выложила слова благодарности в инстаграм-сторис. Харлан поблагодарила всех болельщиков за поддержку. Фанаты поддержали спортсменку в сложной ситуации в карьере Ольги. Сделала фехтовальщица сторис на двух языках – русском и английском.

Друзья, очень всем спасибо за прекрасные слова поддержки! Я прочитала каждое сообщение и каждый комментарий! Это дорогого стоит! Слезы лились рекой ... Спасибо вам! Вы даете повод верить в лучшее,

– написала Харлан.



Харлан благодарна всем за поддержку / Скриншот из instagram.com/olgakharlan

Достижения Харлан на Олимпийских играх

Ольга Харлан – одна из самых титулованных спортсменок не только Украины, но и мира. Украинка в последних трех Олимпиадах неоднократно поднималась на пьедестал. 30-летняя фехтовальщица в 2008 году в Пекине сразу стала олимпийской чемпионкой в ​​командной сабле.

Уже на следующей Олимпиаде в Лондоне (2016) Харлан пополнила свой актив личной наградой – "бронзой" в индивидуальной сабле. А уже через четыре года в бразильском Рио-де-Жанейро взяла сразу две медали – "серебро" в командной сабле и третье место в индивидуальной сабле.