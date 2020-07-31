Президент "Динамо" представил футболистам киевской команды Мирчу Луческу – нового главного тренера. Президент "бело-синих" пожелал футболистам успеха и предупредил, что провал с очередным тренером может стать последней каплей терпения.

Президент "Динамо" представил игрокам нового главного тренера вечером 30 июля. Об этом сообщает 24 канал.

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"Динамовцы" поздравили Луческу

Футболисты "Динамо" поздравили своего нового тренера с юбилеем, ведь 29-го июля "Мистеру" исполнилось 75 лет.

"Для нас сегодня очень важный день. Я бы сказал, торжественный день. Давайте начнем с того, что поздравим Мистера со вчерашним юбилеем. Мистер Луческу хочет трофеев. Но не для себя, а, прежде всего, для вас.

Поэтому я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете. Многие из вас прекрасно помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. Теперь он пришел сюда, чтобы решать другие задачи: обыгрывать тех, с кем он построил систему и команду", – заявил Суркис.

Предостережение от Суркиса

Вместе с тем, президент "бело-синих" предупредил футболистов, что не потерпит очередной неудачи с новым тренером.

Система есть, но теперь нужна ваша воля. Чтобы вы работали в тренировочном процессе и все переводили на футбольное поле. Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда нам, наверное, надо будет поменять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго,

– сказал Суркис.