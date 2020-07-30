Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что сначала Луческу познакомится с командой, а потом будет анализировать, как можно усилить состав киевлян. Руководство готово помочь тренеру в этом вопросе.

На официальном представлении тренера в киевском клубе было озвучена главная задача Мирчи Луческу и трансферные цели в "Динамо", пишет 24 канал.

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Цели Луческу

Суркис отметил, что в организме 75-летнего специалиста течет кровь победителя, поэтому он сам знает, что от него ожидают увидеть.

По словам Суркиса, главной задачей Луческу в "Динамо" будет выход в Лигу чемпионов. За это тренер получит финансовый бонус.

Руководство киевлян будет всячески способствовать желанию наставника в трансферное окно. Сам Луческу заявил, что будет иметь отдельные беседы с игроками, чтобы лучше познакомиться с ними.

Он также встретился с несколькими футбольными скаутами, чтобы закрыть проблемные позиции киевлян. Фамилии потенциальных новичков Луческу не назвал.

Добавим, что экс-игрок "Динамо" Горан Попов уже прилетел в Киев для разговора с Луческу. Попов проведет беседу с новым наставником киевлян о возможных трансферах.

"Динамо" уже успело посмотреть первого новичка для Луческу. Футболист Северной Македонии Марио Младеновски сыграл на позиции центрального защитника. Это одна из позиции, которую "Динамо" планирует усилить в летнее межсезонье.