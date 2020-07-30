Головний наставник "Динамо" Мірча Луческу намагався вмовити помічника Олександра Спиридона. Причиною відмови стали сімейні обставини.

Луческу розповів на презентації, що дуже хотів бачити своїм помічником саме Олександра Спиридона. Із ним він працював у донецькому "Шахтарі", пише 24 канал.

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Асистент Луческу

Він спершу не розумів, чому фахівець відмовився допомагати йому у "Динамо". Згодом Спиридон озвучив причину такого рішення. Сімейні обставини стали перешкодою для продовження тренерської кар'єри Спиридона у штабі киян.

Луческу намагався вмовити Спиридона, проте не вдалось.

Раніше повідомлялось, що Олександр Спиридон стане асистентом Луческу.

Нібито керівництво "гірників" попросило Спиридона не йти працювати в "Динамо", хоча раніше фахівець погодився бути асистентом Луческу в київському клубі.

Гендиректор "гірників" Сергій Палкін спростував інформацію про розмову зі Спиридоном.

Що відомо про Олександра Спиридона

60-річний фахівець працював помічником Луческу у період тренерства у "Шахтарі". Останнім його місцем роботи була збірна Молдови у 2018/19 роках. Кар'єру футболіста Спиридон провів у молдавських клубах.