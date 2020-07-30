Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу признался, что имел разговор с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым. У Луческу и Ахметова "теплые" отношения, так как румынский специалист 12 лет возглавлял "Шахтер".

Во время пресс-конференции, на которой "Динамо" представило Луческу, он рассказал о разговоре с Ринатом Ахметовым.

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Ахметов пожелал удачи Луческу

Разговор Луческу с Ахметовым состоялся сразу после того, как румынский тренер подписал контракт с "Динамо".

После того, как я подписал контракт, я позвонил президенту "Шахтера" и поставил его в известность. Он мне пожелал удачи. Он понял, почему я подписал контракт. Я хотел вернуться в Украину,

– рассказал Луческу.

Видео заявления Луческу

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