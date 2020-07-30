Луческу признался, что имел разговор с Ахметовым о "Динамо"
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу признался, что имел разговор с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым. У Луческу и Ахметова "теплые" отношения, так как румынский специалист 12 лет возглавлял "Шахтер".
Во время пресс-конференции, на которой "Динамо" представило Луческу, он рассказал о разговоре с Ринатом Ахметовым.
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Ахметов пожелал удачи Луческу
Разговор Луческу с Ахметовым состоялся сразу после того, как румынский тренер подписал контракт с "Динамо".
После того, как я подписал контракт, я позвонил президенту "Шахтера" и поставил его в известность. Он мне пожелал удачи. Он понял, почему я подписал контракт. Я хотел вернуться в Украину,
– рассказал Луческу.
Видео заявления Луческу
Луческу в "Динамо": главное
- Мирча Луческу возглавил "Динамо", хотя отдал 12 лет тренерства "Шахтеру" – принципиальному сопернику киевлян.
- Румынский специалист подписал с "Динамо" контракт на 2 года.
- Футбольное сообщество неоднозначно встретило приход Луческу в "Динамо". В частности, против приглашения выступили фанаты "Динамо" и легенды клуба.
- Среди бывших и действующих представителей "Шахтера" мнения разделились.
- Приближенный к Ахметову директор телеканалов "Футбол 1,2,3" Александр Денисов сообщил, что владелец "Шахтера" оценит приход Луческу в "Динамо" после завершения еврокубкового сезона.