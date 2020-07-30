Луческу зізнався, що мав розмову з Ахметовим про "Динамо"
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу зізнався, що мав розмову з президентом "Шахтаря" Рінатом Ахметовим. У Луческу та Ахметова "теплі" відносини, адже румунський фахівець 12 років очолював "Шахтар".
Під час пресконференції, на якій "Динамо" представило Луческу, він розповів про розмову з Рінатом Ахметовим.
До теми: "Динамо" представило Мірчу Луческу
Ахметов побажав удачі Луческу
Розмова Луческу з Ахметовим відбулася відразу після того, як румунський тренер підписав контракт з "Динамо".
Після того як я підписав контракт, я зателефонував президенту "Шахтаря" і поставив його до відома. Він мені побажав удачі. Він зрозумів, чому я підписав контракт. Я хотів повернутися в Україну,
– розповів Луческу.
Відео заяви Луческу
Луческу в "Динамо": головне
- Мірча Луческу очолив "Динамо, хоча віддав 12 років тренерства "Шахтарю" – принциповому супернику киян.
- Румунський фахівець підписав з "Динамо" контракт на 2 роки.
- Футбольна спільнота неоднозначно зустріла прихід Луческу в "Динамо". Зокрема, проти запрошення виступили фанати "Динамо" та легенди клубу.
- Натомість у колишніх і чинних представників "Шахтаря" думки розділилися.
- Наближений до Ахметова директор телеканалів "Футбол 1,2,3" Олександр Денисов повідомив, що власник "Шахтаря" оцінить прихід Луческу в "Динамо" після завершення єврокубкового сезону.