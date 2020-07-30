Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу зізнався, що мав розмову з президентом "Шахтаря" Рінатом Ахметовим. У Луческу та Ахметова "теплі" відносини, адже румунський фахівець 12 років очолював "Шахтар".

Під час пресконференції, на якій "Динамо" представило Луческу, він розповів про розмову з Рінатом Ахметовим.

До теми: "Динамо" представило Мірчу Луческу

Ахметов побажав удачі Луческу

Розмова Луческу з Ахметовим відбулася відразу після того, як румунський тренер підписав контракт з "Динамо".

Після того як я підписав контракт, я зателефонував президенту "Шахтаря" і поставив його до відома. Він мені побажав удачі. Він зрозумів, чому я підписав контракт. Я хотів повернутися в Україну,

– розповів Луческу.

Відео заяви Луческу

Луческу в "Динамо": головне