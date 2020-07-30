Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу не вважає, що його вік може вплинути на роботу у київському клубі. 75-річний Луческу стверджує, що почувається добре.

Запал є попри вік

Під час пресконференції Луческу заявив, що все ще має запал, який дозволяє тренувати та перебувати серед футболістів.

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"Не кожен зробить такий крок, як я, у 75 років. Не міг відмовити президенту "Динамо" в цьому питанні. Відчуваю себе добре. У мене є емоції, запал, який дає можливість тренеру бути серед гравців, вести тренування, а не стояти осторонь", – заявив "Містер".

Луческу впевнений, що буде тренувати ще довгий час. Він вважає, що фанати "Динамо" повинні оцінити його сміливість.

Сподіваюся, що вболівальники, які поводяться по-іншому, з часом стануть на наш бік. Вони повинні оцінити мою сміливість, що прийшов в "Динамо",

– заявив румун.

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Разом з тим, Луческу вважає, що його найвідданішими вболівальники будуть ті, кому за 70 років.

"Упевнений, що вони краще за всіх розуміють мене. Життя триває, в кожному періоді воно по-своєму прекрасне. Ці вболівальники найкраще розуміють мене", – зауважив фахівець.

Також тренер хоче показати приклад колегам по цеху, щоб ті повернулися до роботи.

"Якщо я зроблю, що задумав – підняти гравців, домогтися результату в Україні та Європі, то деякі тренери повернуться. Мій приклад буде хорошим для тих, кому за 70. Головне вірити, що ти можеш. Все, чого досягаєш, це результат віри в те, що ти робиш, бажання і роботи", – резюмував Луческу.