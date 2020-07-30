Новоспечений наставник "Динамо" Мірча Луческу був представлений головним наставником київського клубу. Він розповів, чи входить у його плани кардинальна перебудова в "Динамо".

Перше за все, Луческу під час пресконференції відреагував на тиск ультрас "Динамо". Він заявив, що потрібно говорити про футбол, а не вболівальників.

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Комплектація "Динамо"

Щодо комплектації "Динамо", він заявив, що ніколи кардинально не змінював склад.

Я даю шанс гравцям розкрити свій потенціал та найкращі якості. У мене всього тиждень, щоб познайомитися з гравцями та зрозуміти, в якому напрямку працювати,

– заявив 75-річний Луческу.

Він повідомив, що в нього буде індивідуальна співбесіда з кожним футболістом, щоб зрозуміти його психологічний настрій.

Я вважаю, що в "Динамо" хороший підбір футболістів. У першу чергу їм потрібно змінити свій менталітет,

– зазначив румун.

Чи будуть у "Динамо" новачки?

Луческу сказав, що вже зустрівся зі скаутами, щоб вони надали кандидатури, які в них на перегляді.

"Водночас потрібно визначитися по точковому попаданню. Я зараз не можу говорити про імена, тому що мені потрібен час, щоб ознайомитися з ними. Щоб дати кожному гравцеві показати себе", – заявив Луческу.

Кадрова ситуація "Динамо"

Раніше про кадрові зміни в "Динамо" заявляв президент клубу Ігор Суркіс. Він розповів, що "Динамо" повинні покинути деякі футболісти.

За інформацією ЗМІ, Луческу вже попросив повернути з оренди в "Дніпрі-1" нападника Владислава Супрягу.

Напередодні з'явилася інформація, що на перегляді в "Динамо" захисник Маріо Младеновскі з Північної Македонії.

Окрім того, "Динамо" приписують інтерес до російського півзахисника Антона Зіньковського.