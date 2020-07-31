Президент "Динамо" представив футболістам київської команди Мірчу Луческу – нового головного тренера. Президент "біло-синіх" побажав футболістам успіху та попередив, що провал з черговим тренером може стати останньою краплею терпіння.

Президент "Динамо" представив гравцям нового головного тренера ввечері 30-го липня. Про це повідомляє 24 канал.

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"Динамівці" привітали Луческу

Футболісти "Динамо" привітали свого нового тренера з ювілеєм, адже 29-го липня "Містеру" виповнилося 75 років.

"Для нас сьогодні дуже важливий день. Я б сказав, урочистий день. Давайте почнемо з того, що привітаємо Містера з вчорашнім ювілеєм. Містер Луческу хоче трофеїв. Але не для себе, а, перш за все, для вас.

Тому я вам представляю нового головного тренера. Ви всі його прекрасно знаєте. Багато з вас прекрасно пам'ятають, як цей тренер вас же і обігравав. Тепер він прийшов сюди, щоб вирішувати інші завдання: обігравати тих, з ким він побудував систему і команду", – заявив Суркіс.

Застереження від Суркіса

Разом з тим, президент "біло-синіх" попередив футболістів, що не потерпить чергової невдачі з новим тренером.

Система є, але тепер потрібна ваша воля. Щоб ви працювали в тренувальному процесі і все перекладали на футбольне поле. Вважаю, що якщо з цим тренером у вас не вийде, тоді нам, напевно, треба буде поміняти всіх вас. Успіхів вам і всього самого доброго,

– сказав Суркіс.