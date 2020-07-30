Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не считает, что его возраст может повлиять на работу в киевском клубе. 75-летний Луческу утверждает, что чувствует себя хорошо.

Запал есть, несмотря на возраст

Во время пресс-конференции Луческу заявил, что у него все еще есть пыл, который позволяет тренировать и находиться среди футболистов.

Читайте также: Как "Динамо" представило Луческу

"Не каждый сделает такой шаг, как я, в 75 лет. Не мог отказать президенту "Динамо" в этом вопросе. Чувствую себя хорошо. У меня есть эмоции, пыл, который дает возможность тренеру быть среди игроков, вести тренировки, а не стоять в стороне", – заявил "Мистер".

Луческу уверен, что будет тренировать еще долгое время. Он считает, что фанаты "Динамо" должны оценить его смелость.

Надеюсь, что болельщики, которые ведут себя по-другому, со временем станут на нашу сторону. Они должны оценить мою смелость, что пришел в "Динамо",

– заявил румын.

К теме: "Суркисы – позор "Динамо": ультрас устроили протест против назначения Луческу – видео

Вместе с тем, Луческу считает, что его преданными болельщиками будут те, кому за 70 лет.

"Уверен, что они лучше всех понимают меня. Жизнь продолжается, в каждом периоде она по-своему прекрасна. Эти болельщики лучше всего понимают меня", – отметил специалист.

Также тренер хочет показать пример коллегам по цеху, чтобы те вернулись к работе.

"Если я сделаю, что задумал – поднять игроков, добиться результата в Украине и Европе, то некоторые тренеры вернутся. Мой пример будет хорошим для тех, кому за 70. Главное верить, что ты можешь. Все, чего достигаешь, это результат веры в то, что ты делаешь, желания и работы", – резюмировал Луческу.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЛУЧЕСКУ: ГЛАВНОЕ