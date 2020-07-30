Луческу ответил ультрас "Динамо": Они должны оценить мою смелость
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не считает, что его возраст может повлиять на работу в киевском клубе. 75-летний Луческу утверждает, что чувствует себя хорошо.
Запал есть, несмотря на возраст
Во время пресс-конференции Луческу заявил, что у него все еще есть пыл, который позволяет тренировать и находиться среди футболистов.
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"Не каждый сделает такой шаг, как я, в 75 лет. Не мог отказать президенту "Динамо" в этом вопросе. Чувствую себя хорошо. У меня есть эмоции, пыл, который дает возможность тренеру быть среди игроков, вести тренировки, а не стоять в стороне", – заявил "Мистер".
Луческу уверен, что будет тренировать еще долгое время. Он считает, что фанаты "Динамо" должны оценить его смелость.
Надеюсь, что болельщики, которые ведут себя по-другому, со временем станут на нашу сторону. Они должны оценить мою смелость, что пришел в "Динамо",
– заявил румын.
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Вместе с тем, Луческу считает, что его преданными болельщиками будут те, кому за 70 лет.
"Уверен, что они лучше всех понимают меня. Жизнь продолжается, в каждом периоде она по-своему прекрасна. Эти болельщики лучше всего понимают меня", – отметил специалист.
Также тренер хочет показать пример коллегам по цеху, чтобы те вернулись к работе.
"Если я сделаю, что задумал – поднять игроков, добиться результата в Украине и Европе, то некоторые тренеры вернутся. Мой пример будет хорошим для тех, кому за 70. Главное верить, что ты можешь. Все, чего достигаешь, это результат веры в то, что ты делаешь, желания и работы", – резюмировал Луческу.
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЛУЧЕСКУ: ГЛАВНОЕ