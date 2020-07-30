Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що спершу Луческу познайомиться із командою, а потім буде аналізувати, як можна підсилити склад киян. Керівництво готове посприяти тренеру у цьому питанні.

На офіційному представленні тренера у київському клубі було озвучено головне завдання Мірчі Луческу та трансферні цілі в "Динамо", пише 24 канал.

До теми: Представлення Луческу в "Динамо": онлайн-трансляція

Цілі Луческу

Суркіс зазначив, що в організмі 75-річного фахівця тече кров переможця, тому він сам знає, що від нього очікують побачити.

За словами Суркіса, головним завданням Луческу в "Динамо" буде вихід у Лігу чемпіонів. За це тренер отримає фінансовий бонус.

Керівництво киян буде всіляко сприяти побажанням наставника у трансферне вікно. Сам Луческу заявив, що буде мати окремі бесіди з гравцями, щоб краще познайомитись із ними.

Він також зустрівся із декількома футбольними скаутами, щоб закрити проблемні позиції киян. Прізвища потенційних новачків Луческу не назвав.

Додамо, що ексгравець "Динамо" Горан Попов вже прилетів у Київ для розмови з Луческу. Попов проведе розмову з новим наставником киян про можливі трансфери.

"Динамо" вже встигло переглянути першого новачка для Луческу. Футболіст Північної Македонії Маріо Младеновскі зіграв на позиції центрального захисника. Це одна з позиції, яку "Динамо" планує підсилити у літнє міжсезоння.