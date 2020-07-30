Новоиспеченный наставник "Динамо" Мирча Луческу был представлен главным наставником киевского клуба. Он рассказал, входит ли в его планы кардинальная перестройка в "Динамо".

Прежде всего, Луческу во время пресс-конференции отреагировал на давление ультрас "Динамо". Он заявил, что нужно говорить о футболе, а не болельщиках.

Кстати Суркис о назначении Луческу: Мы должны по-европейски смотреть на такие вещи

Комплектация "Динамо"

Что до комплектации "Динамо", он заявил, что никогда кардинально не менял состав.

Я даю шанс игрокам раскрыть свой потенциал и лучшие качества. У меня всего неделя, чтобы познакомиться с игроками и понять, в каком направлении работать,

– заявил 75-летний Луческу.

Он сообщил, что у него будет индивидуальное собеседование с каждым футболистом, чтобы понять его психологический настрой.

Я считаю, что у "Динамо" хороший подбор футболистов. В первую очередь им нужно изменить свой менталитет,

– отметил румын.

Будут ли в "Динамо" новички?

Луческу сказал, что уже встретился со скаутами, чтобы они предоставили кандидатуры, которые у них на просмотре.

"Вместе с тем нужно определиться с точечным попаданием. Я сейчас не могу говорить об именах, потому что мне нужно время, чтобы ознакомиться с ними. Чтобы дать каждому игроку показать себя", – заявил Луческу.

Кадровая ситуация "Динамо"

Ранее о кадровых изменениях в "Динамо" заявлял президент клуба Игорь Суркис. Он рассказал, что "Динамо" должны покинуть некоторые футболисты.

По информации СМИ, Луческу уже попросил вернуть из аренды в "Днепре-1" нападающего Владислава Супрягу.

Накануне появилась информация, что на просмотре в "Динамо" защитник Марио Младеновски из Северной Македонии.

Кроме того, "Динамо" приписывают интерес к российскому полузащитнику Антону Зиньковскому.