Главный наставник "Динамо" Мирча Луческу пытался уговорить помощника Александра Спиридона. Причиной отказа стали семейные обстоятельства.

Луческу рассказал на презентации, что очень хотел видеть своим помощником именно Александра Спиридона. С ним он работал в донецком "Шахтере", пишет 24 канал.

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Ассистент Луческу

Он сначала не понимал, почему специалист отказался помогать ему в "Динамо". Впоследствии Спиридон озвучил причину такого решения. Семейные обстоятельства стали препятствием для продолжения тренерской карьеры Спиридона в штабе киевлян.

Луческу пытался уговорить Спиридона, однако не удалось.

Ранее сообщалось, что Александр Спиридон станет ассистентом Луческу.

Якобы руководство "горняков" попросило Спиридона не идти работать в "Динамо", хотя специалист согласился быть ассистентом Луческу в киевском клубе.

Гендиректор "горняков" Сергей Палкин опроверг информацию о разговоре со Спиридоном.

Что известно об Александре Спиридоне

60-летний специалист работал помощником Луческу в период тренерства в "Шахтере". Последним его местом работы была сборная Молдовы в 2018/19 годах. Карьеру футболиста Спиридон провел в молдавских клубах.