Пытались его уговорить: Луческу рассказал, почему не удалось договориться со Спиридоном
Главный наставник "Динамо" Мирча Луческу пытался уговорить помощника Александра Спиридона. Причиной отказа стали семейные обстоятельства.
Луческу рассказал на презентации, что очень хотел видеть своим помощником именно Александра Спиридона. С ним он работал в донецком "Шахтере", пишет 24 канал.
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Ассистент Луческу
Он сначала не понимал, почему специалист отказался помогать ему в "Динамо". Впоследствии Спиридон озвучил причину такого решения. Семейные обстоятельства стали препятствием для продолжения тренерской карьеры Спиридона в штабе киевлян.
Луческу пытался уговорить Спиридона, однако не удалось.
Ранее сообщалось, что Александр Спиридон станет ассистентом Луческу.
Якобы руководство "горняков" попросило Спиридона не идти работать в "Динамо", хотя специалист согласился быть ассистентом Луческу в киевском клубе.
Гендиректор "горняков" Сергей Палкин опроверг информацию о разговоре со Спиридоном.
Что известно об Александре Спиридоне
60-летний специалист работал помощником Луческу в период тренерства в "Шахтере". Последним его местом работы была сборная Молдовы в 2018/19 годах. Карьеру футболиста Спиридон провел в молдавских клубах.