Игроки киевского "Динамо" провели первую тренировку под руководством нового наставника Мирчи Луческу. Тренировка прошла вечером на учебно-тренировочной базе "Динамо" в Вите-Литовской.

Перед стартом занятия Мирча Луческу выступил с речью. Ее приводит официальный сайт "Динамо".

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Я знаю, что в киевском "Динамо" собраны талантливые, молодые ребята, которые еще не раскрыли до конца свой потенциал. Не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня. Время проходит очень быстро. Начинайте готовиться к большим баталиям с нынешнего дня. Для меня самое главное – это коммуникация, диалог с каждым из вас. Очень важно, чтобы мы нашли общий язык,

– заявил Мирча Луческу.

Мирча Луческу познакомился с игроками "Динамо" / фото: ФК "Динамо"

Он также представил игрокам свой тренерский штаб, рассказав, кто за что будет отвечать.



Новый тренерский штаб "Динамо" / фото ФК "Динамо"

Олег Гусев

"Олег Гусев – это его желание и желание руководства иметь в штабе легендарного игрока клуба, который знает, как выигрывать трофеи".

Огнен Вукоевич

"Еще одна легенда "Динамо", футболист, который делал все для побед и умеет их достигать. Он тренер молодежной команды Хорватии U23, но пожелал приехать в "Динамо" и помочь нам в работе. Огнен будет отлучаться на игры сборной, но он часть нашего коллектива".

Эмил Карас

"Эмил Карас будет отвечать за общение и коммуникацию с вами".

Диего Лонго

"Итальянец Диего Лонго много лет работал вместе с моим сыном Резваном в ПАОК, где выигрывал чемпионство, и "Аль-Хилялеі", с которым побеждал в азиатской Лиге чемпионов. Это важная фигура в нашем тренерском штабе, он станет моим ассистентом и будет заниматься физической подготовкой".

"Все эти люди пришли помочь вам стать лучше. Но от нас зависит только какой-то процент подготовки, основная часть зависит от вас – от вашей мотивации и стараний", – заявил Луческу.