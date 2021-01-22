Одна из самых талантливых теннисисток Украины Марта Костюк стала настоящим открытием престижного турнира в Абу-Даби, где смогла дойти до 1/2 финала турнира. 18-летняя девушка поделилась впечатлениями от игры и соревнований в целом, а также рассказала, не жалеет ли о невозможном реванше с украинкой Элиной Свитолиной.

18 января в обновленном рейтинге WTA Украинская теннисистка Марта Костюк поднялась на рекордное для себя место – 78 ступень. Такой прорыв произошел благодаря хорошему выступлению на турнире в Абу-Даби, где 18-летняя теннисистка дошла до полуфинала. Спорт24 эксклюзивно узнал о впечатлениях от турнира.

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В хорошей форме

Еще перед новым 2021-м годом украинка показала удачное выступление на 25-тысячнике ITF в Италии, остановившись в 1/4 финала турнира. Тогда на пути теннисистки из Украины не стали препятствием испанка Нурия Паррисас-Диас и итальянка Лара Маир. Остановить украинскую теннисистку смогла лишь представительница Хорватии Леа Бошкович.

Соревнования проходили в середине декабря, потому Марта в оптимальной форме полетела в ОАЭ, где украинка показала классный результат – выход в полуфинал.

Теннисистка призналась, что атмосфера в Абу-Даби ничем не отличалась от всех соревнований во время карантина. Участницы соревнований могли даже успеть отдохнуть на пляже и позагорать под жарким солнцем.

Впечатления от результата и переломные моменты в матче

Выступление превзошло все мои ожидания. Не думала, что удастся так классно сыграть. Не ставила перед собой никаких целей перед стартом турнира. Пыталась просто играть от матча к матчу. Какой фактор способствовал такому результату? Здесь нет отдельных векторов, которые могут привести тебя к вожделенным достижениям. Теннис – комплексный вид спорта, где все факторы в сумме приносят спортсмену результат,

– призналась Марта.

Интересно, что на турнире в ОАЭ на пути Костюк можно выделить два трехсетовых поединка. Первый – матч 1/8 финала против Шувей Се. Когда со старта инициативу в свои руки взяла победительница Открытого чемпионата Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок. А вот второй сет уже был за теннисисткой из Тайваня. Тогда украинке пришлось собрать всю волю в кулак, найти силы в себе и получить желанную победу для себя и украинских болельщиков, которые смотрели матч у экранов своих гаджетов.

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Эмоций очень переполняли девушек на корте, но сильнее оказалась украинка. Марта взяла себя в руки, продемонстрировав настоящий характер. Теннисистка из Украины не только воспользовалась ошибками соперницы, но и сама действовала почти безошибочно. 18-летняя Костюк одно за другим получила "мертвые" мячи после ударов соперницы. Такой игре позавидовали бы ведущие теннисисты мира. В итоге Марта вышла в четвертьфинал турнира.

Еще одним подобным матчем был поединок против испанки Сары Соррибес-Тормо, где в 1/4 финала украинка снова показала настоящий класс и оформила свой первый выход в полуфинал турнира WTA.

К слову. На турнире Костюк оказалась сильнее чешки Луции Градецкой (первый круг) и словенки Тамары Зиданшек (1/8 финала).

Как рассказала сама Марта, в каждом поединке есть переломные моменты в игре. Даже если эта встреча довольно легкая. Теннисный поединок – это цепочка событий и ситуаций соединенных между собой.

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Теннисист всегда должен менять ход поединка в свою пользу. Откуда я черпала силы в себе по ходу встреч? Сложно ответить, но могу заверить, что это не было естественным желанием. Я сознательно понимала, что мне нужно это сделать, чтобы получить нужный результат,

– подчеркнула Марта.

Наиболее "крепкая" соперница и невыполнимое украинское дерби

Среди когорты соперниц Марта выделила россиянку Веронику Кудерметову, которой уступила в полуфинале турнира.

Результат матча Костюк – Кудерметова? Теннисистки боролись за выход в финал турнира в Абу-Даби. Кто станет победительницей в первом сете определил только тай-брейк, где удача была на стороне россиянки – 8:10 и 6:7 в сете. Во втором сете в десятом гейме Кудерметова повела со счетом 15:40, но Костюк на характере сравняла к 40:40. Российская теннисистка имела за последние два гейма 5 матч-пойнтов, но шестой таки решил судьбу путевки в финал – 4:6. Теннисистки боролись за выход в финал турнира в Абу-Даби. Кто станет победительницей в первом сете определил только тай-брейк, где удача была на стороне россиянки – 8:10 и 6:7 в сете. Во втором сете в десятом гейме Кудерметова повела со счетом 15:40, но Костюк на характере сравняла к 40:40. Российская теннисистка имела за последние два гейма 5 матч-пойнтов, но шестой таки решил судьбу путевки в финал – 4:6.

До полуфинального поединка часто проводила совместные тренировки с Кудерметовой, поэтому была с ней знакома. Откровенно говоря, сложно было принять тот факт, что матч против нее это турнирное противостояние, а не обычный тренировочный процесс,

– заявила Костюк.

Марта вообще могла встретиться в полуфинале с другой украинкой Элиной Свитолиной, которая победила более молодую землячку в третьем раунде Australian Open-2018. В Абу-Даби мог состояться некий реванш в украинском дерби. Но пятая ракетка мира уступила Кудерметовой в 1/4 финала.

Не расстроилась, что не удалось выступить против Элины. Я не контролировала ход турнира, но было бы интересно провести матч против Свитолиной. В любом случае наши поединки еще впереди. Уверена, что мы неоднократно сойдемся на корте друг против друга,

– рассказала теннисистка.

Прогресс в игре и планы на Australian Open

На первом турнире 2021 года украинские болельщики не раз выделяли прогресс в игре молодой теннисистки из Украины. Сама же Марта не делает из этого чего-то необычного. Она поработала над тем, что нужно было улучшить, никаких секретов в стремительном развитии нет. Это работа во всех аспектах, как физических, так и психологических. По словам Костюк, в любом случае человек не может идеально подтянуть все свои недостатки. Ты чем-то жертвуешь ради других улучшений в игре.

Следующим турниром украинской тенисистки станет Открытый чемпионат Австралии. Сейчас Марта находится на строгом карантине в Мельбурне в течение 14 дней. У одного из пассажиров рейса из Абу-Даби в Австралию, которым летели теннисисты, диагностировали коронавирус. Согласно протоколу безопасности, теннисисты, среди которых Костюк, проведут в отеле две недели без права оставлять его на 5 часов для тренировок.

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Украинская теннисистка не опускает рук и продолжает тренироваться в собственном номере. Активно выкладывая видео с упражнениями на своей странице в инстаграме. Сейчас только это может делать Костюк в таких условиях, поэтому никаких целей перед собой на соревнования не ставит.

Есть две цели – не травмироваться и попробовать сыграть наибольшее количество матчей. Хотя я стараюсь заниматься своей физической формой в номере отеля, но такая подготовка отличается от требуемой. Я не могу бегать на улице, мой велотренажер, который принесли участникам, сломался. Вообще не могу проводить долгие кардиотренировки, в такой ситуации сильно выручила бы беговая дорожка, но ее тоже нет. На самом деле из-за карантина сложно строить более конкретные планы. Буду стараться работать на результат. Все понимаем, что планировать ожидания от своего выступления не стоит,

– подытожила Марта.

К теме. Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля 2021 года.