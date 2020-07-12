Продолжение разговора с талантливой теннисисткой Мартой Костюк. Во второй части она рассказала о том, как выбирается из психологических пропастей, об идеальном отдыхе девушки, о матчах с опытными украинками и про неудобных соперниц – в эксклюзивном интервью Спорт24.

Первая часть разговора о своем ритме жизни, родных людях, провокациях соперников и патриотической позиции в сердце – по ссылке.

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Отдых и психологические пропасти

– Идеальный отдых?

– С годами мой идеальный отдых кардинально изменился. Если бы мне здали такой вопрос несколько лет назад, тогда ответила бы, что хочу целый день лежать дома. Сейчас не люблю полностью останавливать физическую активность. Даже, если у меня выходной, то чувствую себя не слишком хорошо, если буду просто лежать. В любом случае нужна какая-то активность, пойти прогуляться или куда-то поехать.

– Как адаптировались к карантину, ведь Вы привыкли к более активному ритму жизни?

– У меня не было ни одного дня, когда не было бы чем заниматься. Вернувшись домой, не слишком хорошо себя чувствовала, но отдохнув несколько дней все наладилось. Могу сказать, что был небольшой психологический спад. Потом начала тренироваться и входить в рабочий режим. Также менялась мотивация из-за переноса соревнований. Когда готовишься к турниру, который должен состояться через несколько дней, а его переносят на другой месяц, это сильно бьет в психологическом плане.

– Как выбираетесь из психологической пропасти?

– В этом плане мне очень повезло, с этим помогает мама. Она мой самый главный советник и психолог. Всегда обращаюсь к ней за советом. Часто сама справляюсь с такими моментами. Считаю, что выбраться из таких ситуаций помогает опыт. В течение последних двух лет в моей жизни было немало грустных моментов. Конечно, бывают периоды, когда могу не справиться с такими ситуациями.

– Если такой психологический момент случается перед матчем, как отвлекаетесь?

– Просто отпускаю ситуацию. Когда играю против сильной соперницы, то не чувствую сильного психологического давления, чем когда встречаюсь со слабыми теннисистками. Во встрече с сильной соперницей, когда не считают фавориткой матча, могу играть в свое удовольствие и удивить других.

– Как поднимаете себе настроение?

– Когда плохое настроение, то занимаюсь домашними делами. Сейчас мне помогает отвлекаться изучение итальянского языка. Люблю сесть и прочитать книгу по психологии.

О неудобных соперницах и выступлениях на взрослом уровне

– Хватает ли времени на другие хобби, кроме тенниса?

– Откровенно говоря, времени нет ни на что, даже сериал не могу нормально посмотреть. После тренировок не остается сил на еще что-то, кроме тенниса. Немного времени и сил нашла на изучение итальянского языка. Развиваюсь во многих направлениях, которые мне интересны.

– Во время карантина занимаетесь чем-то новым, что до этого периода не делали?

– Открыла в карантине большой секрет, что на самом деле танцую не очень хорошо, как я считала.

– В результате чего удалось показать хороший результат на взрослом уровне?

– Прежде всего, это талант. Также добавлю сюда свою непредсказуемость и сильный характер.

– Самая неудобная соперница и ее стиль игры?

– Самая неудобная – Бузкова. Она очень низко играет на корте, а также отбивает те мячи, которые казалось уже невозможно достать. Дважды встречалась с ней и потерпела два поражения во встречах. С такими соперницами надо играть максимально точно в корт и делать как можно меньше ошибок.

Матчи против украинок

– Чтобы физически подготовиться к матчу, какие типы тренировок больше выполняете?

– Здесь все зависит от времени, которое осталось до турнира. Примерно знаю свой календарь турниров и готовлюсь в соответствии с ним. Тренировки разнообразные, это и фитнес, работа в зале и на корте, беговые упражнения.

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– Самый памятный матч в карьере?

– Вспоминаю матч на Уимблдоне двухлетней давности, когда я выиграла с нестандартным счетом – 9-7 в третьем сете. Это был очень сложный и длинный матч, не знаю, как тогда одержала победу.

– Насколько сложно встречаться на турнирах с землячками?

– Не разделяю соперниц, которые играют против меня. Перед матчем могут возникать какие-то мысли, но мне все равно из какой страны соперница по ту сторону корта.

– Насколько сложно играть против ведущих теннисисток мира?

– У таких соперниц более стабильный уровень игры и физические качества. Около двух лет назад играла с топовой теннисисткой. Думаю, сейчас мое видение к поединкам с такими соперницами изменилось.

– Как выступать рядом с такими опытными теннисистками, как Элина Свитолина и Лесей Цуренко?

– На самом деле, это очень классный опыт. Тот момент, когда можешь быть с ними в дружеских отношениях, попросить совет, а также можно брать с них пример. Девушки много достигли в жизни и спорте. Мне интересно, как им удалось это сделать. Классно выступать с такими теннисистками, которые достигли хороших высот в теннисе.

Недооценка соперниц и жизнь в соцсетях

– Бывает такое, что Вы – самая молодая участница турнира. Чувствуется недооценка со стороны соперниц?

– Возможно, когда начинала свои выступления в Австралии соперницы могли меня недооценивать. Но, это происходило вследствие того, что они не знали моего стиля игры. Со временем другие теннисистки стали все более серьезно изучать и настраиваться на поединок против меня.

– На карантине Вы несколько раз выходили в прямой эфир с другими украинскими теннисистками, которые охватывали большую аудиторию. Не хотели бы начать вести собственный блог?

– Никогда не понимала людей, которые ведут собственные блоги. Как они показывают свою жизнь, что вызвало бы интерес со стороны других. Мне кажется, что ни одному человеку не интересна моя жизнь. Не выставляю фото или видео, которые связаны с теннисом. Это моя работа и что-то сокровенное, что хочется оставить при себе. Конечно, могу забросить пост, где будет видно, что занимаюсь теннисом, но такие фото у меня крайне редко. После неудачных выступлений можно именно под такими видео прочитать много критики в свою сторону. Не могу сказать, что она меня сильно задевает. Читаю все комментарии и сообщения, которые мне присылают.

Через несколько дней читайте на Спорт24 третью часть разговора