Одна з найталановитіших тенісисток України Марта Костюк стала справжнім відкриттям престижного турніру в Абу-Дабі, де змогла дійти до 1/2 фіналу турніру. 18-річна дівчина поділилась враженнями від гри та змагань в цілому, а також розповіла, чи не жаліє про нездійсненний реванш з українкою Еліною Світоліною.

18 січня в оновленому рейтингу WTA українська тенісистка Марта Костюк підійнялась на рекордне для себе місце – 78 сходинка. Такий прорив стався завдяки хорошому виступу на турнірі в Абу-Дабі, де 18-річна тенісистка дійшла до півфіналу. Спорт24 ексклюзивно дізнався про враження від турніру.

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В хорошій формі

Ще перед новим 2021-м роком українка показала вдалий виступ на 25-тисячнику ITF в Італії, зупинившись в 1/4 фіналу турніру. Тоді на шляху тенісистки з України не стали перешкодою іспанка Нурія Паррісас-Діас та італійка Лара Маїр. Зупинити українську тенісистку змогла лише представниця Хорватії Леа Бошкович.

Змагання відбувались у середині грудня, тому Марта у оптимальній формі полетіла в ОАЕ, де українка показала класний результат – вихід у півфінал.

Тенісистка зізналась, що атмосфера в Абу-Дабі нічим не відрізнялась від усіх інших змагань під час карантину. Учасниці змагань могли навіть встигнути відпочити на пляжі та позасмагати під спекотним сонцем.

Враження від результату та переломні моменти у матчі

Виступ перевершив всі мої очікування. Не думала, що вдасться так класно зіграти. Не ставила перед собою жодних цілей перед стартом турніру. Намагалась просто грати від матчу до матчу. Який фактор посприяв такому результату? Тут немає окремих векторів, які можуть привести тебе до омріяних здобутків. Теніс – комплексний вид спорту, де всі фактори у сумі приносять спортсмену результат,

– зізналась Марта.

Цікаво, що на турнірі в ОАЕ на шляху Костюк можна виділити два трьохсетові поєдинки. Перший – матч 1/8 фіналу проти Шувей Се. Коли зі старту ініціативу у свої руки взяла переможниця Відкритого чемпіонату Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок. А от другий сет вже був за тенісисткою з Тайваню. Тоді українці прийшлось зібрати всю волю в кулак, знайти сили у собі та здобути омріяну перемогу для себе та українських вболівальників, які дивились матч біля екранів своїх гаджетів.

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Емоцій вкрай переповнювали дівчат на корті, але сильнішою виявилась українка. Марта взяла себе у руки, продемонструвавши справжній характер. Тенісистка з України не лише скористалась помилками суперниці, а й сама діяла майже безпомилково. 18-річна Костюк одне за одним дістала "мертві" м'ячі після ударів суперниці. Такій грі позаздрили б провідні тенісисти світу. У підсумку Марта вийшла у чвертьфінал турніру.

Ще одним подібним матчем був поєдинок проти іспанки Сари Соррібес-Тормо, де в 1/4 фіналу українка знову показала справжній клас та оформила свій перший вихід у півфінал турніру WTA.

До слова. На турнірі Костюк виявилась сильнішою за чешку Луцію Градецьку (перше коло) та словенку Тамару Зіданшек (1/8 фіналу).

Як розповіла сама Марта, у кожному поєдинку є переломні моменти у грі. Навіть, якщо ця зустріч є доволі легкою. Тенісний поєдинок – це ланцюжок подій та ситуацій з'єднаних між собою.

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Тенісист завжди повинен змінювати хід поєдинку на власну користь. Звідки я черпала сили у собі по ходу зустрічей? Складно відповісти, але можу запевнити, що це не було природнім бажанням. Я свідомо розуміла, що мені потрібно це зробити, щоб здобути потрібний результат,

– підкреслила Марта.

Найбільш "міцна" суперниця та нездійсненне українське дербі

Серед когорти суперниць Марта виділила росіянку Вероніку Кудерметову, якій поступилась у півфіналі турніру.

Результат матчу Костюк – Кудерметова? Тенісистки боролись за вихід у фінал турніру в Абу-Дабі. Хто стане переможницею у першому сеті визначив лише тай-брейк, де фортуна була на стороні росіянки – 8:10 та 6:7 у сеті. У другому сеті в десятому геймі Кудерметова повела з рахунком 15:40, але Костюк на характері зрівняла до 40:40. Російська тенісистка мала за останні два гейми 5 матч-пойнтів, але шостий таки вирішив долю путівки у фінал – 4:6. Тенісистки боролись за вихід у фінал турніру в Абу-Дабі. Хто стане переможницею у першому сеті визначив лише тай-брейк, де фортуна була на стороні росіянки – 8:10 та 6:7 у сеті. У другому сеті в десятому геймі Кудерметова повела з рахунком 15:40, але Костюк на характері зрівняла до 40:40. Російська тенісистка мала за останні два гейми 5 матч-пойнтів, але шостий таки вирішив долю путівки у фінал – 4:6.

До півфінального поєдинку часто проводила спільні тренування з Кудерметовою, тому була з нею знайома. Відверто кажучи, складно було прийняти той факт, що матч проти неї це турнірне протистояння, а не звичайний тренувальний процес,

– заявила Костюк.

Марта й взагалі могла зустрітись у півфіналі з іншою українкою Еліною Світоліною, яка перемогла більш молоду землячку у третьому раунді Australian Open-2018. В Абу-Дабі міг відбутись такий собі реванш в українському дербі. Але п'ята ракетка світу поступилась Кудерметовій в 1/4 фіналу.

Не засмутилась, що не вдалось виступити проти Еліни. Я не контролювала хід турніру, але було б цікаво провести матч проти Світоліної. У будь-якому випадку наші поєдинку ще попереду. Впевнена, що ми неодноразово зійдемось на корті одна проти одної,

– розповіла тенісистка.

Прогрес у грі та плани на Australian Open

На першому турнірі 2021 року українські вболівальники не раз виділяли прогрес у грі молодої тенісистки з України. Сама ж Марта не робить з цього чогось надзвичайного. Вона попрацювала над тим, що потрібно було покращити, жодних секретів у стрімкому розвитку немає. Це робота у всіх аспектах, як фізичних, так і психологічних. За словами Костюк, у будь-якому випадку людина не може ідеально підтягнути всі свої недоліки. Ти чимось жертвуєш заради інших покращень у грі.

Наступним турніром української теніситки стане Відкритий чемпіонат Австралії. Зараз Марта перебуває на суворому карантині в Мельбурні протягом 14 днів. В одного з пасажирів рейсу з Абу-Дабі в Австралію, яким летіли тенісисти, діагностували коронавірус. Згідно з протоколом безпеки, тенісисти, серед яких Костюк, проведуть у готелі два тижні без права залишати його на 5 годин для тренувань.

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Українська тенісистка не опускає рук та продовжує тренуватись у власному номері. Активно викладаючі відео з вправами на своїй сторінці у інстаграмі. Наразі лише це може робити Костюк в таких умовах, тому жодних цілей перед собою на змагання не ставить.

Є дві цілі – не травмуватись та спробувати зіграти якнайбільшу кількість матчів. Хоча я стараюсь займатись своєю фізичної формою у номері готелю, але така підготовка відрізняється від необхідної. Я не можу бігати на вулиці, мій велотренажер, який принесли учасникам, зламався. Загалом не можу проводити довгі кардіотренування, у такій ситуації сильно виручила б бігова доріжка, але її теж немає. Насправді через карантин складно будувати більш конкретні плани. Буду старатись працювати на результат. Всі розуміємо, що планувати очікування від свого виступу не варто,

– підсумувала Марта.