Уже вторая украинская теннисистка преодолела первый круг престижного теннисного турнира WTA в Абу-Даби. В четверг, 7 января, Марта Костюк вышла в 1/8 финала.

За выход в следующий раунд Костюк боролась с представительницей Чехии Луцией Градецкой. Об этом сообщает 24 канал.

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Марта Костюк – Луция Градецкая 2:0 (6:2, 6:4)

Украинская теннисистка удачно начала игру, поведя 2:0. Чешка попыталась отыграться, однако на брейк Градецкой Марта также нашла ответ. В итоге Костюк выиграла первый сет со счетом 6:2.

Во второй партии на корте шла более ожесточенная борьба. Теннисистки обменялись брейками на старте сета. Украинка смогла вырвать победу в последнем гейме на подаче соперницы.

Кроме Костюк, в следующий раунд уже прошла украинка Катерина Бондаренко. С 1/16 финала стартует еще одна украинка – Элина Свитолина.

Призовой фонд соревнований в Абу-Даби составляет более 550 тысяч долларов.