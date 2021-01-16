Талантливая украинская теннисистка Марта Костюк столкнулась с проблемами перед Australian Open-2021. Украинка вынужденно отсидит двухнедельный строгий карантин.

Кроме 18-летней Костюк, на строгом карантине в Австралии в течение 14 дней будут еще 23 игрока. Об этом Костюк сообщила в своем твиттере.

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Что произошло

У одного из пассажиров рейса из Абу-Даби в Мельбурн, которым летели теннисисты, диагностировали коронавирус.

Согласно протоколу безопасности, теннисисты, среди которых Костюк, проведут в отеле 14 дней без права оставлять его на 5 часов для тренировок.

Костюк оказалась в солидной компании. На изоляцию попали:

Анжелик Кербер

Бьянка Андрееску

Каролина Плишкова

Белинда Бенчич

Мария Саккари

Светлана Кузнецова.

Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля 2021 года.