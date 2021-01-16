Костюк со звездными теннисистками отсидит строгий карантин перед Australian Open-2021: причина
Талантливая украинская теннисистка Марта Костюк столкнулась с проблемами перед Australian Open-2021. Украинка вынужденно отсидит двухнедельный строгий карантин.
Кроме 18-летней Костюк, на строгом карантине в Австралии в течение 14 дней будут еще 23 игрока. Об этом Костюк сообщила в своем твиттере.
Кстати Допинг не помеха: украинка Ястремская может сыграть на Australian Open
Что произошло
У одного из пассажиров рейса из Абу-Даби в Мельбурн, которым летели теннисисты, диагностировали коронавирус.
Согласно протоколу безопасности, теннисисты, среди которых Костюк, проведут в отеле 14 дней без права оставлять его на 5 часов для тренировок.
Костюк оказалась в солидной компании. На изоляцию попали:
- Анжелик Кербер
- Бьянка Андрееску
- Каролина Плишкова
- Белинда Бенчич
- Мария Саккари
- Светлана Кузнецова.
Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля 2021 года.
Поделиться новостью