Украинская теннисистка Марта Костюк с проблемами одолела испанку Сару Соррибес-Тормо в полуфинале турнира WTA в Абу-Даби.

Матч оказался довольно долгим и утомительным. Он длился 1 час 57 минут. Хотя на первый сет теннисистки потратили всего 25 минут, а Костюк проиграла его начисто – 0:6.

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Проиграла Костюк и первый гейм во втором сете. Еще и на своей подаче. Но после этого произошел переломный момент – украинка выиграла следующие шесть геймов, оформив три брейка и сравняла счет в матче.

Ключевым в матче стал девятый гейм в третьем сете. К тому времени счет был равным 4:4 (каждая из теннисисток оформила по три брейка). Костюк с третьей попытки записала гейм в свой актив, а в следующем розыгрыше на своей подаче оформила победу в матче.

Марта Костюк – Сара Соррибес-Тормо 2:1 (0:6, 6:1, 6:4)

Для Костюк это первый выход в полуфинал турнира WTA. Ее соперницей станет победительница пары Элина Свитолина – Вероника Кудерметова.

Добавим, что это уже во второй раз в карьере Костюк сумела выиграть матч, проиграв первый сет 0:6. Впервые это было в 2018 году в матче против Иванны Йорович.