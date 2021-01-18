Украинская теннисистка Марта Костюк сделала невероятный рывок в рейтинге WTA. Всего сразу три украинки присутствуют в топ-100 рейтинга.

В обновленном рейтинге WTA Марта Костюк поднялась сразу на 21 место. И теперь занимает 78-е место. Это личный рекорд для 18-летней теннисистки.

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Костюк сумела подняться в рейтинге благодаря удачному выступлению на турнире в Абу-Даби. Там она дошла до полуфинала турнира.

Элина Свитолина в рейтинге сохранила за собой пятое место. Без изменений и у Даяны Ястремской. Она на 29-й позиции.

Отметим, что наибольший рывок вверх среди украинок сделала Катерина Бондаренко. Она поднялась сразу на 46 позиций. Но занимает пока 239-е место.

Что касается других украинок, то Екатерина Козлова осталась на 106-м месте, Катарина Завацкая опустилась на одну позицию и теперь 119-я, а Леся Цуренко – 146-я.