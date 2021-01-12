Марта Костюк в полуфинале турнира WTA 500 в Абу-Даби померялась силами с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Украинка не удержала напор соперницы и уступила в борьбе за путевку в финал.

Теннисистки провели на корте 1 час и 45 минут. Марта Костюк в первом в карьере полуфинале турнира WTA в показала теннис высокого уровня и почти пробилась в финал в Абу-Даби. Украинка в двух сетах уступила Веронике Кудерметовой, пишет 24 канал.

Примечательно Свитолина драматично проиграла россиянке в четвертьфинале престижного турнира

Марта Костюк – Вероника Кудерметов 0:2 (6:7, 4:6)

Уже в начале встречи теннисистки взяли свои подачи. Но по ходу матча первой повела украинка, Марта взяла тройной брейк-пойнт на подаче россиянки и сделала счет 3:1 в свою пользу.

Кудерметовой удалось быстро вернуться в игру и сравнять счет на табло. Она воспользовалась подарком от Костюк в виде двух проигранных геймов на своей подаче – 3:4. Поединок становился похожим на предыдущий матч Вероники с другой украинкой Элиной Свитолиной, где в третьем сете теннисистка поочередно брали геймы.

18-летняя Костюк не уступала сопернице на корте, но удача была больше на стороне российской теннисистки – 3:5. Ей осталось победить в одном гейме, чтобы взять первый важный сет. Но тут на пути встала украинка, она продемонстрировала свою лучшую игру и взяла три гейма подряд – 6:5. Игра у сетки стала настоящим козырем Костюк на этом турнире.

Украинская теннисистка пыталась взять этот сет, но Кудерметовой удалось перевести все в тай-брейк. Россиянка, как и в матче с Свитолиной уверенно его начала с 0:2. Но тут в игру вступил сильный характер Костюк – 3:2.

A tight first set goes to Kudermetova who takes it 7-6(8)!#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/b6MAqbjvKi — wta (@WTA) January 12, 2021

Марта не сумела использовать свой первый сет-пойнт. Россиянка дважды подряд не смогла удержать сет-пойнт, но все-таки дожала на третьем украинку – 8:10. Невероятно нервный тай-брейк показали теннисистки. В итоге – 6:7 первый сет остался за Кудерметовой.

Начало второго сета выдался крайне неудачным для Костюк. Похоже, проигранный тай-брейк сильно повлиял на психологическое состояние 18-летней теннисистки – 0:3. Но нет, Марта, которая на турнире в Абу-Даби отмечалась крепким характером, вернулась в игру – 2:3.

Кудерметовой не понравилось такое развитие матча, она взяла подачу соперницы и выиграла следующий гейм – 2:5. На подаче Костюк россиянка могла завершить эту встречу и выйти в финал турнира. Но этот гейм теннисистка из Украины с брейк-пойнтом выгрызла у Вероники – 3:5. При таком счете в девятом гейме Марта дважды отиграла матч-пойнты россиянки, не позволив сопернице завершить поединок победой – 4:5.

В десятом гейме Кудерметова повела со счетом 15:40, но Костюк на характере сравняла 40:40. У российской теннисистки было за последние два гейма 5 матч-пойнтов, но шестой таки решил судьбу путевки в финал – 4:6.

В финале турнира Вероника Кудерметов поборется с Ариной Сабаленко. Белоруска в своем противостоянии легко переиграла теннисистку из Греции Марию Саккаре.