Продолжение разговора с талантливой теннисисткой Мартой Костюк. В последней части она рассказала о том, каким видит свое будущее, мотивацию в теннисе, поединки в парном разряде, любимых теннисисток и своего фаната лидера "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука – в эксклюзивном интервью Спорт24.

Мотивация и развитие в теннисе

– Хотели бы популярной жизни, как у ведущих теннисисток планеты?

– Полагаю, что это все меня ждет в будущем. Сложно постоянно находиться под объективами камер, когда к тебе много внимания со стороны поклонников, в такие моменты чувствуешь большую ответственность. Хочу быть лучшей в теннисе, чем популярной.

– Насколько часто бывают такие моменты, когда мало что удается в теннисе?

– Я – перфекционистка, поэтому мне кажется, что такое бывает едва ли не каждый день. Сложный период в своей карьере – переход с юниорского уровня на взрослый, было сложно принять многие вещи в жизни. Если начинаю считать, что у меня все хорошо, тогда останавливаюсь в росте. Любые проблемы на нашем пути – это рост. Всегда есть над чем работать, не бывает такого, когда все будет идеально.

– Как не потерять мотивацию в теннисной карьере?

– В своей карьере я несколько раз теряла мотивацию. Возможно, на моем месте многие теннисистки уже бы закончили карьеру или же продолжили тогда, когда у них бы возникало желание, я же не переставала заниматься своим любимым делом. В человеческой жизни бывают хорошие и плохие периоды, когда ничего не хочется и не удается. Чтобы не потерять мотивацию нужно брать даже из плохих моментов максимально все, что будет для тебя полезным. Следует помнить, что плохие моменты, они рано или поздно заканчиваются.

Парные матчи и комфортных напарниц на корте

– Вы отмечали, что Вам нравится игра в паре, почему?

– Давно не играла в парном разряде, но очень люблю такие матчи. Я – абсолютно некомандный игрок. По характеру являюсь лидером, всегда хочу быть первой, поэтому иногда могу сильно психологически давить на напарницу не имея ничего плохого в уме. Например, реакцией на ошибку или просто какой-то фразой. Если говорить, почему не так часто играю в паре, причиной этого стало то, что быстро перепрыгнула из юниорского во взрослый уровень. Мой рейтинг в паре равнялся нулю. А для того, чтобы сыграть в парном разряде нужны хотя бы какие-то пункты. Перед карантином неплохо зарекомендовала себя в паре с Камиллой Рахимовой в Каире на Кубке Федерации. После этих поединков меня начали приглашать на парные матчи. Такие поединки помогают развиваться, как физически, так и психологически и технически.

– Но одиночные матчи все-таки больше по нраву?

– Одиночные матчи – это моя главная работа на которой акцентирую больше всего внимания. Комфортнее чувствую себя на корте в таких встречах. Очень ответственно отношусь к своей игре, поэтому в матчах парного разряда все ошибки и недостатки беру на себя. В одиночной встрече с этим проще, ты несешь ответственность сама за себя.

– С какими напарницами в парном разряде чувствуете себя комфортнее на корте – украинками или иностранными представительницами?

– Не могу сказать с кем мне удобнее играть. У меня есть четкий типаж теннисистки с которой знаю, что сыграю хорошо. Если конкретизировать, то с такой напарницей по игре является Даяна Ястремская. Играла с ней в паре, где мы довольно легко победили соперниц. У нее мощный и плотный удар. Также могу добавить сюда Луцию Шафарову, которая уже закончила карьеру. У нее тоже был сильный удар, хорошо играла на задней линии. В матчах с Луцией моя главная функция была слета завершать розыгрыши.

Идеальная теннисистка и о конфликтах с тренерами

– Современная теннисистка с которой Марта Костюк берет пример?

– Конкретной теннисистки у меня нет. Стараюсь со всех брать немного для своего профессионального развития. Брать пример нужно всегда, потому что есть много хороших теннисисток. Считаю, что лучше брать немножко от всех, чем с какой-то одной спортсменки все.

– Были ли конфликты с тренером во время поединка?

– Были с мамой, она не только мой наставник, но и самый родной человек. Также были споры с другими тренерами, но, чтобы таких жарких, то не было в моей карьере. Но, когда возникали конфликты, то начинали анализировать их уже после матчей на "холодную" голову.

– Насколько сильно такие ситуации влияют на моральное состояние в матче?

– Не могу сказать, что влияет на такую степень, что проигрываю поединок, но довольно таки достаточно давит на моральное состояние. Сильно полагаюсь на тренера, его поддержку и веру в меня во время матча. Когда происходят такие моменты, тогда большая часть моей энергии идет именно в это русло. Сейчас учусь абстрагироваться во время таких ситуаций в поединке, чтобы тратить собственную энергию непосредственно только в теннис.

Культурные предпочтения, фанат Вакарчук и топ-5 лучших теннисисток

– Топ-3 фильма от Марты Костюк?

– Мне нравится "Интерстеллар" и "Предложение". Сюда добавлю очень крутой сериал о котором не могла не вспомнить – "Острые козырьки". Рекомендую просмотреть его на языке оригинала. На английском он приятнее к просмотру, чем в дубляже.

– Чем занимаете себя во время частых переездов между турнирами?

– Настраиваю себя на продуктивные дела, такие как просмотр фильма или сериала, могу прочитать книгу. Также удаляю фото со своего смартфона, которые уже не слишком нужны. Люблю разговаривать с людьми, которые едут рядом со мной, а также послушать музыку. В музыкальном вкусе – меломан. Люблю слушать треки под которые можно углубиться свои мысли и переживания. Но перед поединками обычно в моих наушниках играет веселая музыка, которая заряжает на борьбу во встрече.

– На какой концерт хотели бы сходить?

– В своей жизни лишь трижды была на концертах. Очень хотелось бы еще раз сходить на "Океан Ельзи", была на их концерте, когда мне было около 10 лет. Откровенно говоря, тогда не была таким пылким поклонником их творчества. Сейчас знаю почти все песни группы на память. А однажды встретившись со Святославом Вакарчуком узнала, что он мой большой фанат, было очень приятно услышать такие слова от великого человека.

– Три трека, которые чаще всего можно услышать в ваших наушниках?

– Сложно выбрать только трех исполнителей, но могу выделить Kaleo – "We done we go", Tom Odell – "Сan't pretend". Третьей отмечу песню "Океана Эльзы" – "Без тебя". Еще добавлю в этот рейтинг песню, которая мне нравится, это "Прялки" в исполнении HammAli & Navai.

– Топ-5 теннисисток от Марты Костюк, учтете ли в эти рейтинги себя?

– Сейчас все теннисистки показывают очень хороший уровень тенниса, поэтому выделить только топ-5 лучших сложно. Откровенно говоря хотелось бы видеть себя в таком рейтинге. В мой топ-5 также войдет Андрееску, Бенчич, Квитова, Вондроушова.

– Хотели бы пойти по стопам матери и стать в будущем тренером?

– Четкой такой цели сейчас у меня нет. Я – перфекционистка, хочу всегда делать все как можно лучше. Поэтому думаю, что тренировать детей мне бы не удалось, была бы слишком требовательной наставницей. Возможно, работа со старшими теннисистками мне давалась бы легче. Все возможно, увидим, как сложится мое будущее.