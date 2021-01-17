Украинская теннисистка Леся Цуренко решила не отсиживаться без дела на обязательном карантине в Австралии. Спортсменка решила провести оригинальную тренировку с помощью окна.

Украинка Леся Цуренко прибыла в Мельбурн, где вместе со всеми теннисистками находится на двухнедельном карантине в местном отеле. Теннисистам нельзя покидать собственные номера, поэтому девушка решила поддержать челлендж от белоруски Арины Соболенко, выложив видео на своей странице в инстаграме.

Стоит узнать Костюк со звездными теннисистками отсидит строгий карантин перед Australian Open-2021: причина

Забавные тренировки украинки

Украинке понадобилась лишь ракетка и один мяч. Ее соперницей вообще стало окно в номере отеля. Леся начала набивать мяч об стекло. Также 31-летняя Цуренко отрабатывала удары стоя ногами на кровати.

Интересно, что под видео первый комментарий был от другой теннисистки из Украины Марты Цуренко. Девушки тепло общаются, поэтому 18-летняя Марта смешно подколола подругу.

В Лотто урезали бюджет, поэтому они начали изготавливать шлепанцы вместо кроссовок?,

– написала Костюк.

На видео видно, как Цуренко переоделась в одежду для тренировок, а вот над обувью решила не заморачиваться. Леся ответила тоже с юмором: "Стиль комнатных тренировок".

К слову. Лотто – итальянская компания по производству спортивных товаров. В их одежде выступает Леся Цуренко.

Интересно, что Цуренко потерпела досадное поражение в квалификации Australian Open-2021 Людмиле Самсоновой. Несмотря на это украинка все еще имеет шанс сыграть в основной сетке и побороться за победу в турнире. По правилам 2021 года организаторы Открытого чемпионата Австралии допустят по шесть игроков в мужской и женской сетках для поездки в Мельбурн.

Согласно рейтингу проигравших в финале отборочного этапа в Дубае, в шестерку претенденток попадает и Леся Цуренко. Australian Open пройдет с 8-21 февраля 2021-го года.