В воскресенье, 10 января, 18-летняя Марта Костюк продолжила феерить на турнире WTA в Абу-Даби. На этот раз на пути украинки не стала словенка Тамара Зиданшек.

Теннисистки провели на корте только 54 минуты. Украинка Марта Костюк без лишних проблем в двух сетах получила путевку в свой первый четвертьфинал на турнире серии WTA 500. 18-летняя теннисистка отдала Тамаре Зиданшек только два гейма, пишет 24 канал.

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Марта Костюк – Тамара Зиданшек 2:0 (6:1, 6:1)

Главной задачей перед матчем для Костюк было полное восстановление после драматичного поединка с Шувэй Се в 1/8 финала турнира. 18-летняя украинская теннисистка прекрасно справилась с этой задачей. Уже на старте поединка она воспользовалась проигранными подачами соперницы и на экваторе встречи сделала счет 4:0 в свою пользу. 23-летняя Зиданшек смогла взять свой первый гейм в матче только в пятом гейме.

Но этот гейм стал последним для словенки в первой партии. Как окажется потом и предпоследним в противостоянии. Марта хорошо атаковала и не хуже играла в защите. В итоге – 6:1 в первом сете в пользу Костюк.

Второй сет также был при полном доминировании украинки на корте. Казалось, что у Костюк было в два раза больше сил, чем у ее соперницы, которая снова проиграла два гейма на своей подаче. Талантливая теннисистка из Украины почти не допускала ошибок в этой встрече.

На своей подаче Марта ни разу не позволила Зиданшек даже дойти до брейк-пойнта. Для матчей Костюк это что-то невероятное. Украинка довела сет до победы – 6:1. Эта встреча оказалась своеобразным мастер-классом для Зиданшек.

Марта Костюк – в 1/4 финала турнира в Абу-Даби. Выход в четвертьфинал позволил украинке дебютировать в топ-90. До этого теннисистка занимала 99 позицию в рейтинге WTA. В следующем круге Костюк встретится с победительницей пары Сара Соррибес-Тормо / Анастасия Гасанова.