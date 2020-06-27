Победительница Australian Open 2017 года в одиночном разряде среди юниорок и бриллиант украинского тенниса Марта Костюк откровенно рассказала о своем ритме жизни, родных людях, провокациях соперников и патриотической позиции в сердце – в эксклюзивном интервью Спорт24.

Марта Костюк стала открытием последних лет не только в украинском теннисе, а в мире в целом. Победа в одиночном разряде не стала для талантливой теннисистки единственным достижением в 2017 году. Украинка стала победительницей US Open в парном разряде среди юниорок, пишет 24 канал. Стоит прочитать Кубок Федерации: когда сыграет Украина во главе со Свитолиной После таких громких выступлений Костюк уверенно заявила о себе на весь теннисный мир. Выносливость на корте и рацион

– Почему решили выбрать именно теннис?

– Моя мама – тренер. Поэтому конкретного момента, когда подружилась с ракеткой, не припомню. Мама всегда напоминала, что с детства меня невозможно было забрать с корта. Очень любила проводить время, играя в теннис.

– Важнейшую роль в выборе сыграло то, что Ваша мама тренер по теннису?

– Думаю, что это сыграло ключевую роль. С детства проводила много времени с ракеткой. Часто ходила с мамой на тренировки, поэтому теннисные корты стали моей естественной средой.

– Как проводите время в карантине?

– Откровенно говоря, карантин в моей голове для меня закончился. Тренировалась в домашних условиях, есть для этого возможности, также выполняла беговую работу. Начала изучать итальянский язык, а с начала карантина готовила разные сладости.

– Ограничиваете себя в питании?

– Раньше не сильно уделяла этому внимание. Сейчас начала больше изучать и углубляться в тему питания. С мая начала немного ограничивать свой рацион и контролировать то, чем питаюсь.

– Во время турнирного сезона тоже ограничиваете свой рацион?

– Во время соревнований стараюсь есть тогда, когда захочу. Нужна энергия, поэтому сложно контролировать каждый день свой рацион.

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– Теннисные матчи могут длиться около двух часов, а бывало и намного больше. Как удается выдерживать такие нагрузки?

– Мы очень много тренируемся. Когда люди видят наши матчи, то считают, что нам все удается легко. На самом деле, мы много часов проводим на тренировках. Сейчас около пяти часов уделяю внимания тренировочному процессу. Конечно, такая работа не каждый день, иногда чуть меньше даю нагрузку. Один день в неделю могу сделать себе выходной, чтобы дать отдохнуть организму и восстановиться для новой работы.

– Сколько тогда длится Ваша тренировка непосредственно перед поединком?

– Все зависит от того, с каким тренером работаю. Если с мамой, тогда обычно моя тренировка длится около 2-3 часов. Сюда входят не только тренировки на корте, а еще и фитнес.

– Занимаетесь другими видами спорта, которые могли бы помочь на встрече?

– Когда тренировалась под руководством одного из тренеров, тогда в работу входил кикбоксинг. Мне были по нраву такие тренировки. Но моя генетика тела не дала долго проводить такую работу из-за того, что, когда занималась кикбоксингом, мои мышцы начинали быстро расти в объеме, а это не слишком хорошо. Поэтому мы почти сразу убрали такую активность из тренировочного процесса. Кикбоксинг хорошо помогает выбить агрессию, которая находится внутри нашего организма.

Провокации соперниц

– Бывали моменты, когда соперники Вас провоцировали?

– Конечно, мне кажется, такое бывает чуть ли не на каждом матче. На телевидении этого не показывают, мы инстинктивно чувствуем такие моменты. Четко вижу провокации со стороны соперниц, но не всегда на них реагирую.

– Провоцируете соперниц в ответ?

– Нет, я не из тех теннисисток, которые такое практикуют. Никогда не отвечаю на негатив и агрессию.

– В каком теннисе больше провокаций – мужском или женском?

– Думаю, что все-таки в женском теннисе таких моментов больше. Конечно, я могу ошибаться, но со стороны выглядит именно так. Мужской мозг работает иным образом, чем у женщин. Возможно, у мужчин есть внутренняя конкуренция и агрессия, но не такая явная, как у женщин.

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Уровень тенниса в Украине

– Понравился турнир в Ирпене?

– Об организации такого турнира узнала еще в апреле. Откровенно говоря, ничего не ожидала от таких соревнований. Турнир мне был по нраву, особенно эта домашняя атмосфера, где все друг с другом были знакомы. Все теннисистки общались между собой, шутили, не чувствовалось напряженности в воздухе. Не думала, что этот турнир мне так легко будет даваться в психологическом плане. Последние домашние матчи были не слишком хороши для меня. Перед встречами присутствовал некоторый страх, что мне опять что-то не удастся.

– Реально в Украине организовать большой теннисный турнир?

– В США существует такой закон: когда ты вкладываешь большие деньги в спонсорство, то тебе могут уменьшить налоги. Чтобы организовать турнир по теннису, нужны большие средства, которые никто не готов вкладывать. Скорее всего, уровень тенниса в Украине должен подняться еще на несколько ступенек выше, чтобы организовали что-то подобное, как это делают за рубежом.

– Повысился уровень тенниса в Украине по сравнению с прошлыми годами?

– С уверенностью могу сказать, что уровень украинского тенниса повышается. Много украинок находится в топ-200 рейтинга WTA, это хороший показатель. К сожалению, мужской теннис пока отстает от женского в Украине. У нас классные примеры теннисисток, которые мотивируют развиваться молодых спортсменок. Вселяют надежду в то, что они тоже могут вырасти в ведущих теннисисток мира.

– Почему мужской теннис не так стремительно развивается?

– Самый главный фактор, чтобы добиться успеха в спорте – дисциплина, без нее не обойтись. Большинство парней с детства воспитывают мягче, чем девушек. Поэтому у многих нет той дисциплины, которая должна присутствовать. Женщины в нашей стране все же сильнее по характеру, они хотят выделиться и достичь поставленных целей. Конечно, мужской украинский теннис тоже движется в правильном направлении. В Украине не хватает специалистов, а также финансов. Теннис очень дорогой вид спорта. Считаю, что у нас мало кто хочет спонсировать ребят.

Украинка в сердце

– Ранее Вы заявляли, что не смените гражданство и не будете выступать в России. Чувствуется большой патриотизм, а что он для Вас значит?

– Никогда не хотела менять гражданство. Считаю, такой шаг неверным в жизни, особенно, если ты известный человек или можешь потенциально им стать и представлять страну в мире. Не хочу осуждать действия других, поэтому говорю за себя. Если говорить о матче в России, то могу сказать, что такие поездки подвергаются большой критике со стороны болельщиков.

Меня волнует то, что делается в Украине. Некорректно ехать на соревнования в Россию, когда у нас с ними идут боевые действия. Патриотизм – позиция души, когда безразлично, что говорят другие. Я всегда буду придерживаться собственного мнения. К сожалению, у нас много "патриотов" на словах, но не на деле.

Через несколько дней читайте на Спорт24 вторую часть разговора

Безумный прорыв Марты Костюк