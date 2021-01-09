В субботу, 9 января, 18-летняя Марта Костюк в 1/16 финала турнира WTA в Абу-Даби встретилась с теннисисткой Тайваня Шувэй Се. Украинка на зубах получила путевку в 1/8 финала.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 17 минут. Неудачный второй сет мог принести сопернице из Тайваня Шувэй Се победу, если бы не крепкий характер Марты Костюк, пишет 24 канал.

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Шувэй Се – Марта Костюк 1:2 (3:6, 7:6, 3:6)

Украинская теннисистка удачно стартовала во встрече. К экватору первого сета теннисистки обменивали геймами 2:3. А дальше инициативу в свои руки взяла победительница Открытого чемпионата Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок. Марта воспользовалась двумя проигранными подачами Се и довела первый сет до логического завершения – 3:6 в пользу украинки.

Следующая партия была для 18-летней Марты еще куда удачнее. Две подряд подачи Шувей были неудачными для тайванки. В итоге – 0:4. Но дальше в игре теннисистки из Украины будто что-то сломалось. Соперница начала брать гейм за гейм и оставила второй сет за собой – 7:6.

Третий решающий сет получился не менее драматичным. Украинка после длительных розыгрышей все больше останавливалась созерцая на ногу. Интересно, это усталость давала себя знать или были проблемы. Теннисистки обменялись проигранными подачами. Эмоции переполняли Костюк, но Марта взяла себя в руки, продемонстрировав настоящий характер на корте.

Украинка не только воспользовалась ошибками соперницы, но и сама действовала почти безошибочно. 18-летняя Костюк одно за другим получила "мертвые" мячи после ударов соперницы. Такой игре позавидовали бы ведущие теннисисты мира.

В итоге – 3:6 в пользу Костюк. Сложно было сдержать эмоции после такого напряженного матча. 18-летняя Марта Костюк – в 1/8 финала турнира в Абу-Даби. Невероятно!