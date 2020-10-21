Киевское "Динамо" стартовало в Лиге чемпионов с поражения. Хоккейный клуб "Кременчуг" стал новым победителем УХЛ. Такими были главные новости спорта во вторник, 20 октября.

Поражение "Динамо" в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" сыграло первый матч группового этапа Лиги чемпионов впервые за четыре года. В этом матче выпало принимать на своем поле итальянский "Ювентус". Однако дать бой сопернику не удалось – дубль Мораты принес победу гостям.

Как это было: "Динамо" проиграло "Ювентусу" и потерпело первое поражение при Луческу: видео

Из других интересных матчей отметим домашнее поражение российского "Зенита" от команды украинца Эдуарда Соболя "Брюгге".

А также что в матче "Барселона" – "Ференцварош" украинец Игорь Харатин забил гол в ворота испанского клуба.

Со всеми результатами первого игрового дня можно ознакомиться по ссылке.

И еще относительно украинцев в Лиге чемпионов

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В то же время УЕФА рассматривает возможность изменения формата Лиги чемпионов. Это должно привести к увеличению количества команд в турнире. И вместе с тем в УЕФА планируют сократить призовые за участие в турнире из-за пандемии коронавируса.

"Кременчуг" – победитель УХЛ

Определился победитель Украинской хоккейной лиги. Им стал "Кременчуг", который в седьмом матче финальной серии победил "Донбасс". Это первая победа в УХЛ для клуба из Полтавской области. Хотя команда получала награды в каждом сезоне турнира, когда выступала.

Россию обвинили в кибератаке на Олимпиаду-2020

США и Великобритания провели расследование и обвинили российскую спецслужбу в подготовке кибератаки на Олимпийские игры. Российская сторона готовила кибератаки, которые должны были сорвать проведение Олимпиады-2020 в Токио, а также зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Спортсменки в рейтинге самых влиятельных женщин Украины

Журнал "Фокус" составил рейтинг самых влиятельных женщин Украины. В общем в перечне сто имен, пятеро из которых – из сферы спорта. Это прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, шахматистки Анна и Мария Музычук, теннисистка Элина Свитолина и арбитер Екатерина Монзуль.

Перенос матчей УПЛ

Сразу два украинских клуба заявили о переносе своих матчей УПЛ в другие города. Полтавская "Ворскла" против "Шахтера" сыграет в Александрии. А черниговская "Десна" матч с "Олимпиком" проведет в Киеве.