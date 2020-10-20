20 октября "Динамо" сыграло с "Ювентусом" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Поединок оказался тяжелым для обеих команд, но подопечные Пирло оказались более сильными.

Динамо – Ювентус 0:2

Гол: Мората, 46, 84

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Киевляне оказались в компании сильнейших клубов Европы впервые с 2016 года, а в заявке "Динамо" присутствуют только четверо футболистов, которые участвовали в том розыгрыше – Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский и Виктор Цыганков. Интересно, что все они отличались забитыми голами на групповом этапе в сезоне 2016/2017.

Первым соперником подопечных Мирчи Луческу в групповом турнире стал чемпион Италии. Под руководством румынского специалиста "бело-синие" провели уже десять матчей, не получив ни одного поражения.

После шести туров национального первенства "Динамо" лидирует в турнирной таблице, а в минувший уик-энд киевляне во Львове обыграли "Рух" со счетом 2:0. "Ювентус" в последнем туре Серии А неожиданно потерял очки в матче с "Кротоне", сыграв вничью со счетом 1:1.

Болельщики на матче "Динамо" – "Ювентус" вывесили баннеры с надписями "Сцуркисы – позор "Динамо" и "Луческу, go away".

На 12-й минуте туринцы создали первый опасный момент у ворот Бущана. Кьеза ворвался в штрафную на левом полуфланге, прошел Кендзеру и пробил в дальний угол. Георгий перевел на угловой.

Видео сейва Бущана

Вскоре после навеса с углового на выходе ошибся Бущан, и Кьеллини головой не попал в пустой угол.

На 18-й минуте уже ответили "бело-синие". Супряга с Кьеллини боролся за верховой мяч в штрафной "Ювентуса" и даже сумел ударить по воротам, но очень неудачно.

Видео удара Супряги

До завершения первого тайма Рэмзи обыграл Забарного и прострелил на Кулусевски. Удар, и Бущан спасает ворота "Динамо.

Видео сейва Бущана

Сразу после перерыва подопечные Пирло шокировали киевлян. Кьеза отдал Рэмзи, который пяткой под удар выкатил Кулусевски, тот с линии штрафной приложился низом – Бущан отбил, но прямо на набегающего Морату, который с двух метров внес мяч в сетку. 0:1.

Видео первого гола Мораты

На 61-й минуте Кендзера прорвался в чужую штрафную. Буяльский принял мяч после отскока, но забить не смог. Также стоит отметить момент Сидорчука, когда Сергей завладел мячом после отскока. Удар с дальней дистанции, но Щесны оказался внимательным.

В конце основного времени тот же Мората поставил точку в матче. Куадрадо подал, Мората вбежал из глубины, опередил Забарного и головой прошил Бущана. 0:2.