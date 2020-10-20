Первым соперником донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов станет "Реал". Испанский клуб объявил список игроков, которые могут сыграть в этом поединке.

В списке "Реала" 19 футболистов. Среди них и украинский вратарь Андрей Лунин, который пропускал предыдущий матч в чемпионате Испании.

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Между тем вне заявки оказался сразу ряд ключевых игроков "Реала". В первую очередь защитник и капитан команды Серхио Рамос. Он получил повреждения и против "горняков" не сыграет.

Не сыграет в этом матче и Дани Карвахаль. Защитник еще раньше получил травму, и пропустил матчи сборной Испании. В том числе и против сборной Украины в Киеве на НСК "Олимпийский" 13 октября. В этом матче украинцы получили сенсационную победу над испанцами.

Восстанавливается от травмы и атакующий полузащитник Эден Азар. В этом сезоне он еще не сыграл ни одного матча. Как и нападающий Мариано.

Повреждения и у Мартина Эдегора.

Заявка "Реала" на матч против "Шахтера"

Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе

Куртуа, Лунин, Альтубе Защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Мэнди

Милитао, Варан, Начо, Марсело, Мэнди Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско

Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Йович, Винисиус, Родриго

Проблемы "Шахтера"

Однако у "Шахтера" еще большие проблемы с составом перед этим матчем. С командой в Мадрид отправились ряд игроков молодежной команды – Мампасси, Судаков, Шостак, Гончарук и Вьюнник. При этом двое последних – это единственные нападающие, которые есть в распоряжении Луиша Каштру.

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Зато в Украине остались Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Тайсон, Евгений Коноплянка, Алан Патрик и Жуниор Мораес.

Матч "Реал" – "Шахтер" состоится в среду, 21 октября, в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано". Начало матча в 19:55.