Бельгийский "Брюгге" с победы стартовал в Лиге чемпионов. Команда украинца Эдуарда Соболя на выезде обыграла российский "Зенит", в котором выступает Ярослав Ракицкий.

"Зенит" был фаворитом в этом матче. Однако фаворитом лишь на бумаге. Бельгийская команда с Соболем в стартовом составе уверенно переиграла соперника на выезде.

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Если первый тайм прошел без забитых голов (хотя моменты были), то во втором тайме именно "Брюгге" открыл счет. Деннис сумел прорваться в штрафную. И в борьбе с соперником уже с линии поля протолкнуть мяч под удар партнеру. Но с первым ударом справились. Как и со вторым (именно Ракицкий выбил мяч почти с линии ворот). Но добивание Денниса таки достигло цели – счет в матче был открыт.

Стоит добавить, что Эммануэль Деннис до 2017 года выступал за луганскую "Зарю". И именно из Украины он перебрался в "Брюгге".

Сравнять счет в этом матче "Зениту" помог случай – Ловрен нанес мощный дальний удар, мяч попал в штангу, после чего вылетел в поле и ударился о спину вратаря Хорвата. А уже от нее залетел в ворота. Это записали как автогол.

Но удержать хотя бы ничейный счет в домашнем матче "Зениту" не удалось. Уже в компенсированное арбитром время одна из атак "Брюгге" закончилась прострелом вдоль линии ворот, и 19-летний Де Кателаре без проблем переправил мяч в ворота.

Видеообзор матча Зенит – Брюгге