Полтавская "Ворскла" сообщила о переносе матча 7-го тура украинской Премьер-лиги с донецким "Шахтером" в другой город.

Поединок, который запланирован на 24 октября, будет сыгран в Александрии на местном стадионе "Ника" и начнется в 14:00. Об этом сообщает официальный сайт полтавчан.

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"Сложная эпидемиологическая ситуация в городе послужила поводом для Дирекции УПЛ запретить проведение матча 7-го тура Favbet Лиги "Ворскла"– "Шахтер" в Полтаве. Сейчас сторонами согласовываются последние организационные вопросы", – говорится в сообщении. Матч пройдет без зрителей.

Перенос матча "Десны"

Также черниговская "Десна" сообщила о переносе домашнего матча 7-го тура УПЛ с донецким "Олимпиком" в Киев.

Поединок, который был запланирован на 24 октября в Чернигове на местном стадионе имени Гагарина, сыграют на стадионе имени Лобановского в столице Украины. Встреча начнется в 14:00.

"Чернигов попал в "красную зону", поэтому сейчас в нашем городе нельзя проводить футбольные матчи. Наш клуб обратился с просьбой к ФК "Олимпик" относительно изменения хозяина матча – сейчас играем в Киеве, а матч второго круга – в Чернигове. Мы благодарны ФК "Олимпик" за понимание ситуации", – сообщила пресс-служба "Десны".