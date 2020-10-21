Во вторник, 20 октября, стартовал групповой этап Лиги чемпионов сезона 2020/21. Результаты матчей – в обзоре Спорт24.

Динамо – Ювентус 0:2

Гол: Мората, 46, 84

Киевское "Динамо" стартовало в групповом этапе Лиги чемпионов с поражения. Команда дома уступила "Ювентусу", пропустив дважды во втором тайме от Мораты.

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Зенит – Брюгге 1:2

Голы: Хорват, 74 (авт.) – Бонавентуре, 63, де Кетелар, 90+3

В первом туре Лиги чемпионов произошло и украинское противостояние – российский "Зенит" Ракицкого принимал бельгийский "Брюгге" Соболя. Сильнее оказались гости, которые забили победный гол на третьей компенсированной минуте.

Барселона – Ференцварош 5:1

Голи: Месси, 27 (пен.), Фати, 42, Коутиньо, 52, Педри, 82, Дембеле, 89 – Харатин, 70 (пен)

Удаление: Пике, 68 (Барселона)

Украинец Игорь Харатин открыл счет голам в Лиге чемпионов. И первой жертвой стала "Барселона". Правда венгерский "Ференцварош" это мало спасло. Команда к тому времени проигрывала 3:0. И даже когда "Барселона" осталась в меньшинстве, то сумела организовать еще два гола в ворота соперника

Лацио – Боруссия (Дортмунд) 3:1

Голы: Иммобиле, 6, Хиц, 23, Акпа-Акпро, 76 – Холанд, 71

ПСЖ – Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Марсьяль, 55 (авт.) – Бруну Фернандеш, 23 (пен.), Рашфорд, 87

В матче между ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" голы забивали только гости. Сначала Бруну Фернандеш открыл счет в этом матче ударом с пенальти. Хотя реализовал свой удар только со второй попытки. Первый раз Навас отбил, но арбитр заставил перебить. А потом Марсьяль срезал мяч в собственные ворота после подачи с углового.

Победу МЮ принес Рашфорд, который забил незадолго до конца матча, отправив мяч точно в угол ворот.

РБ Лейпциг – Башакшехир 2:0

Гол: Анхелиньо, 16, 20

Ренн – Краснодар 1:1

Голы: Гирасси, 56 (пен.) – Рамирес, 59

Челси – Севилья 0:0

Единственный матч, в котором не были забиты голы, сыграли на "Стэмфорд Бридж" "Челси" и "Севилья".