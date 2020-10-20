УЕФА рассматривает вариант с расширением количества участников Лиги чемпионов. Нововведения могут вступить в силу с сезона 2024/2025 годов.

Об этом сообщает The Telegraph. В планах УЕФА расширить количество участников с 32-х до 36 команд. Далее есть два варианта формата.

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Что предлагает УЕФА

Согласно первому, 36 команд будут поделены на шесть групп и проведут по 10 матчей. При втором варианте команда сыграет 10 матчей с 10-ю разными соперниками, которые будут подбираться на основе системы посева.

На данный момент второй вариант более предпочтителен, так как может увеличить количество матчей между грандами, что, в свою очередь, принесет больше прибыли от телетрансляторов.

Окончательное решение может быть принято в 2021 году. В настоящее время в Лиге чемпионов выступают 32 команды, которые делятся на восемь групп.