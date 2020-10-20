США и Великобритания провели расследование и обвинили российскую спецслужбу в подготовке кибератаки на Олимпийские игры. Российская сторона готовила кибератаки, которые должны были сорвать проведение Олимпиады-2020 в Токио, а также зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании вместе с американской разведкой завершили совместную операцию и выяснили, что Олимпийские игры могли быть сорваны из-за атак российской спецслужбы. Они хотели нарушить работу оргкомитета Олимпиады, спонсоров соревнований и поставщиков материально-технического обеспечения.

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Кибератака России на Олимпиаду в Токио

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что не только на Олимпиаду-2020 в Токио охотилась российская спецслужба. Также они планировали операцию, которая должна была сорвать зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Такие действия со стороны России он назвал необдуманными, спецслужба России не думала, что их замыслы удастся кому-то рассекретить.

Такая кибератака готовилась еще до переноса игр на следующий год из-за пандемии коронавируса. Россия планировала сорвать проведение всех Олимпиад на расстоянии. Российская сторона пыталась замаскироваться и выдать себя за восточно-корейских и китайских хакеров.

Если брать во внимание Олимпийские игры 2018 года, то здесь хакеры хотели сорвать официальный сайт соревнований, отключить Wi-Fi на арене во время проведения церемонии открытия соревнований и запустить процесс удаления всех данных. Тогда специалистам удалось предотвратить проблемы, заменив зараженные компьютеры.

Добавим, что Олимпиада-2020 в Токио перенесена на лето 2021 года и будет проходить с 23 июля по 8 августа.